Britney Spears e Sam Asghari oficialmente divorciados, ainda não legalmente solteiros

Britney Spears dar Sam AsghariO divórcio de é assinado, selado e entregue no que diz respeito à lei – um juiz acabou de colocar seu John Hancock na papelada… mas há um problema.

De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, uma sentença foi proferida no caso de divórcio de Britney e Sam… o que significa que eles não estão mais oficialmente casados ​​ou enredados como marido e mulher na Califórnia, algo que esperávamos depois que eles se acertaram na quarta-feira.

As coisas mudaram rapidamente desde então, obviamente – e com este último desenvolvimento, apenas formaliza o fato de BS e SA serem independentes… no entanto, eles não serão legalmente solteiros até o final deste ano.



Na verdade… enterrado em toda a papelada – que realmente não contém nenhum detalhe novo e interessante que já não soubéssemos – está o fato de que o respectivo status de solteiro de Britney e Sam não será restaurado até daqui a alguns meses. .. especificamente, 7.

Em outras palavras… Britney e Sam não podem se casar legalmente com mais ninguém até essa data – 2 de dezembro de 2024. É uma janela padrão no Golden State… cada divórcio deve passar por um período de pelo menos 6 meses. depois que um julgamento é proferido antes do fechamento do livro.

Como informamos … Sam e Britney tinham um acordo pré-nupcial rígido – o que basicamente deixou Sam sem nada substancial. Sabemos que ela concordou em pagar o aluguel em sua nova casa por um tempo… e embora houvesse rumores de que ela lhe daria um cheque, não está claro se isso aconteceu.

De qualquer forma… isso põe fim ao relacionamento de anos, e a um casamento que também estava repleto de problemas – tudo, desde alegações de fisicalidade, traição e muito mais.

Claro, Britney está tudo menos vivendo com facilidade agora… sua vida se mostrou tumultuada após a separação de Sam – e mesmo agora, parece que ela pode estar se desintegrando.