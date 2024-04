Luke Bryan agradece Extra Meaty Butt por quebrar o outono no palco

TMZ. com

Lucas Bryan está contando com suas bênçãos pelo acolchoamento extra que o salvou quando ele sofreu uma queda feia no palco durante seu último show.

Conversamos com a estrela country no Cecconi’s Monday em Los Angeles… e ele brincou que seu escorregão e queda no fim de semana não foi tão doloroso quanto parecia, porque ele tem “muita carne lá atrás” – referindo-se a sua bunda, é claro – o que suavizou a aterrissagem.