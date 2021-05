Saque do auxílio emergencial tem ÚLTIMO lote liberado; veja quem recebe

O saque do auxílio emergencial foi liberado para o último grupo de pagamentos da primeira parcela. Desta vez, os nascidos em dezembro poderão se beneficiar com a medida.

Os beneficiários terão os saques liberados nesta segunda-feira (07). Nenhuma liberação do saque auxílio emergencial está prevista para o final de semana. (Veja o calendário completo abaixo).

A autorização é direcionada a desempregados, autônomos e informais que não recebiam o Bolsa Família. Aqueles que antes participavam do Bolsa Família puderam sacar o dinheiro no mesmo dia do pagamento da primeira parcela.

A liberação para o saque do auxílio emergencial acontece após o término de pagamento da primeira parcela para todos os grupos, o que aconteceu na quinta-feira (29).

Veja também o calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial.

Calendário de saque do auxílio emergencial 2021:

Nascidos em janeiro: 30 de abril (era 4 de maio) Nascidos em fevereiro: 3 de maio (era 6 de maio) Nascidos em março: 4 de maio (era 10 de maio) Nascidos em abril: 5 de maio (era 12 de maio) Nascidos em maio: 6 de maio (era 14 de maio) Nascidos em junho: 7 de maio (era 18 de maio) Nascidos em julho: 10 de maio (era 20 de maio) Nascidos em agosto: 11 de maio (era 21 de maio) Nascidos em setembro: 12 de maio (era 25 de maio) Nascidos em outubro: 13 de maio (era 27 de maio) Nascidos em novembro: 14 de maio (era 1º de junho) Nascidos em dezembro: 17 de maio (era 4 de junho)

Antecipação do saque:

O saque do auxílio emergencial antes só começaria em maio, porém, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a antecipação foi vista como algo viável.

Guimarães também não descartou a possibilidade de adiantar o saque das próximas parcelas do auxílio emergencial, porém destacou que é necessário aguardar as próximas dinâmicas de pagamento.