Vestibular 2020: UEM inicia aplicação de provas neste domingo

Após alteração nos locais de prova, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) aplica no domingo e na segunda-feira, 23 e 24 de maio, as provas do Vestibular 2020. Os candidatos que realizariam o exame na cidade de Curitiba (PR) devem ficar atentos pois houve um remanejamento.

De acordo com Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU), 1.921 candidatos inscritos para Curitiba foram transferidos para Ponta Grossa, por conta de um decreto da prefeitura de Curitiba que impõe restrições devido à pandemia da covid-19. O ensalamento e o endereço do novo local de provas ficará disponível a partir das 17h desta sexta-feira (21). Desse modo, os candidatos poderão consultar as novas informações por meio do Menu do Candidato ainda hoje.

Além de Ponta Grossa, irão sediar a aplicação de provas os seguintes municípios: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h, enquanto as provas ocorrerão entre as 13h50 e as 19h.

A CVU recomenda que os candidatos cheguem cedo aos locais de prova para evitar aglomerações. Além disso, devido à pandemia da covid-19, o uso de máscaras será obrigatório e a UEM deve seguir um rigoroso protocolo de biossegurança.

Provas e vagas do Vestibular 2020

A UEM irá aplicar duas provas. A prova do primeiro dia será composta por uma redação e por 40 questões objetivas de Conhecimentos Gerais, com conteúdos de disciplinas do ensino médio. Já a segunda prova, aplicada na segunda-feira, contará com 50 questões objetivas (10 de Língua Portuguesa; 5 de Literaturas em Língua Portuguesa; 5 de Língua Estrangeira; e 30 de Conhecimentos Específicos).

A oferta da UEM para o Vestibular 2020 é de 2.989 vagas em cursos de graduação. Conforme o edital, 20% do total das vagas é reservado para a seleção de alunos por meio do sistema de cotas, que beneficia candidatos de baixa renda, e 20% é reservado a candidatos autodeclarados negros.

A UEM recebeu 14.272 inscrições para o Vestibular 2020. De acordo com a universidade, 11.543 se inscreveram para a seleção por ampla concorrência e 2.729 por cotas. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 15 de junho. Confira mais detalhes no site da universidade.

