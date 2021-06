Caixa: Empréstimos e cartão de crédito para negativados; Veja como solicitar

Com o surgimento da pandemia decorrente da Covid-19 e, consequentemente, as crises sanitária e econômica, muitos brasileiros se encontram impactados negativamente na sua vida financeira. Informações da Serasa Experian indicam que mais de 60 milhões de pessoas estavam com dívidas atrasadas no início deste ano.

A necessidade de manter uma vida estabilizada ao menos com as contas em dia, fez com que a procura por empréstimos e serviços de cartão crescesse bastante. No entanto, em meio aos efeitos da pandemia, muitos cidadãos que se encontram negativados e não conseguem aprovação em nenhum dos serviços mencionados acima.

Por esse motivo, a Caixa Econômica Federal liberou uma linha de crédito destinada a esses brasileiros em situação negativa nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Os serviços podem ser de empréstimo ou cartão, porém, existem casos que é específico para quem é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Cartão de crédito Caixa Simples

O Caixa Simples, cartão de crédito sem burocracia da Caixa, é voltado para quem é aposentado de pensionista do INSS e quer ter uma experiência mais prática e segura. Ele oferece uma das taxas mais baixas do mercado, cerca de 2,7% a 3% ao mês para o uso rotativo.

Além disso, a ferramenta não possui anuidade, é emitido em bandeira internacional possibilitando a compra em estabelecimentos brasileiros e no exterior e possui função de saque de limite de crédito em 20% a 70%.

Por ser uma modalidade consignada, parte do valor da fatura é descontado direto da folha de pagamento do benefício do cliente. Com essa garantia, a instituição não precisa consultar os dados do solicitante nos órgãos de proteção ao crédito.

Empréstimo utilizando o FGTS

No que se refere aos empréstimos, o banco concede a opção de contrato pelo FGTS. O trabalhador pode dá como garantia parte do saldo depositado na sua conta do fundo pelo crédito do empréstimo. Sendo assim, a alternativa dispensa consultas na Serasa e SPC.

Para contratar o empréstimo, o trabalhador deve aderir a modalidade de saque-aniversário. Desta forma, ele poderá antecipar até três parcelas do benefício, equivalente a três anos de saque na categoria. O limite para as contrações é de R$ 2 mil e a taxa de juros é de apenas 0,99% ao mês.

Penhor Caixa

Outra opção de obter crédito facilitado na Caixa, é a opção de penhor. O contratante pode dá uma garantia por meio de um item de valor (relógios, joias, pérolas, entre outros) em troca do empréstimo.

Como nas opções citadas neste artigo, o serviço não exige consulta aos órgãos de proteção. Porém, caso o cliente deixe de quitar a dívida, o item colocado como penhor será leiloado.

