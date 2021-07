Câmara de Quartel Geral – MG abre novo Processo seletivo

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Quartel Geral faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas de níveis níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cursos de contador; tesoureiro; e auxiliar de serviços gerais. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.223,72.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de agosto (a partir das 15h) até às 15h do dia 23 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora de ELO Assessoria e Consultoria.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão realizadas em data provável no dia 24 de outubro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

EDITAL 2021