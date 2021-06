Nubank: Saiba como aproveitar o cartão de crédito com “garantia”

O Nubank lançou em fevereiro um cartão sem crédito pré-aprovado. O novo produto, com “garantia” de limite, permite que o próprio cliente escolha o seu limite para melhorar seus hábitos financeiros e construir um histórico de crédito mais favorável. A ferramenta é ideal para quem está com score baixo ou negativado no SPC e Serasa.

Para utilizar o cartão na função crédito, o usuário precisa depositar uma quantia que deseja em sua conta digital da fintech e converte-la em limite para o cartão. Mesmo que o produto não venha com limite, o cliente consegue o crédito que quiser apenas adicionando dinheiro.

A novidade muitas vezes é confundida com um cartão da modalidade pré-pago, no entanto, o usuário pode utilizá-la em qualquer estabelecimento que aceite pagamento com cartão de crédito. Ao invés de receber um limite do banco, o próprio consumidor cria sua margem para gastar em compras.

Além disso, uma fatura é gerada todo mês para ser paga pelo cliente. Porém, caso queira pagar com o próprio limite, é possível, mas um novo crédito deve ser construído. Ainda, o limite que não for comprometido poderá ser resgatado caso necessário.

Como solicitar o cartão do Nubank

O cartão com garantia ainda não está disponível para todos os clientes, visto que se encontra em fase de testes. Entretanto, caso na página inicial do se aplicativo tenha uma opção de “Adicionar Limite”, o produto está liberado para você. Para aderi-lo, siga as orientações abaixo:

Ao clicar na opção de “Adicionar Limite”, escolha o valor que deseja converter da conta para limite do cartão; Em seguida, leia e aceite os termos e condições; Confirme a operação informando a senha de 4 dígitos; Pronto! Agora é só usar o cartão na função crédito.

Leia também: Nubank, Banco Inter, C6 Bank e Credicard podem cancelar seu cartão em 2021