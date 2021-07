Auxílio Emergencial 2021: Confira as datas de pagamentos e saques

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial será liberado em breve. Primeiro, a partir do dia 19 de julho, receberão os beneficiários do Bolsa Família e, a partir do dia 23 de julho receberão os contemplados do público geral.

Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, como ocorreu com os pagamentos anteriores, a quarta parcela também deve ser antecipada. “É muito claro que anteciparemos também o quarto ciclo, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas, mantendo a mesma otimização”, diz Guimarães.

Cabe salientar, que atualmente o banco está liberando os saques e transferências, ainda da terceira parcela. Esta semana, receberão os cidadãos nascidos em julho a novembro. O calendário se encerra no dia 19 de julho, quando terão acesso ao benefício os nascidos em dezembro.

Contudo, vale ressaltar que o programa terá mais três parcelas. Conforme a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, esta medida prevê a assistência a população carente enquanto o plano de vacinação contra Covid-19 avança. A expectativa, é toda população adulta brasileira esteja vacinada até outubro.

Calendário de saques e transferências da 3ª e 4ª parcelas

Nascidos em: 3ª parcela 4ª parcela Janeiro 1 de julho 13 de agosto Fevereiro 2 de julho 17 de agosto Março 5 de julho 19 de agosto Abril 6 de julho 23 de agosto Maio 8 de julho 25 de agosto Junho 9 de julho 27 de agosto Julho 12 de julho 30 de agosto Agosto 13 de julho 1º de setembro Setembro 14 de julho 3 de setembro Outubro 15 de julho 6 de setembro Novembro 16 de julho 8 de setembro Dezembro 19 de julho 10 de setembro

Calendário de depósito da 4ª parcela

Nascidos em: Depósitos Janeiro 23 de julho Fevereiro 25 de julho Março 28 de julho Abril 1º de agosto Maio 3 de agosto Junho 5 de agosto Julho 8 de agosto Agosto 11 de agosto Setembro 15 de agosto Outubro 18 de agosto Novembro 20 de agosto Dezembro 22 de agosto

Calendário do Bolsa família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

