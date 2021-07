Auxílio emergencial 2021: datas de pagamentos da 4ª parcela

Confira as datas de pagamento da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os benefíciários comuns e do Programa Bolsa Família

Confira o calendário referente a quarta parcela do benefício Auxílio Emergencial 2021 para os cidadãos cadastrados no CadÚnico, para a usabilidade online e física. Sendo assim, a usabilidade digital se refere ao depósito na conta social da caixa, já a disponibilidade física se refere ao saque em espécie. Além disso, também é possível visualizar o calendário para o beneficiário do programa Bolsa Família, logo abaixo. Calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 – público geral Mês de nascimento do beneficiário Usabilidade digital Saque em espécie Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1 de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1 de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro Fonte: Ministério da Cidadania Calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 – Bolsa Família número final do NIS Data do pagamento 1 19/07 2 20/07 3 21/07 4 22/07 5 23/07 6 26/07 7 27/07 8 28/07 9 29/07 0 30/07 Você Pode Gostar Também: Fonte: Ministério da Cidadania Realização dos pagamentos – Conta Social Digital, cartão Bolsa Família ou cartão cidadão O pagamento do Auxílio Emergencial 2021 ocorre por meio da conta poupança digital da CAIXA, que pode ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem, sendo a primeira data do calendário para usuários cadÚnico. Já o público do Bolsa Família, além de movimentar o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, também é possível sacar os recursos com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. Quem não tem direito ao Auxílio Emergencial 2021? Conforme informações da Caixa, o Auxílio Emergencial 2021 não será devido para a pessoa que: tenha emprego formal ativo;

receba benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, ressalvados o Abono-Salarial PIS/PASEP e o Programa Bolsa Família;

tenha renda familiar mensal por pessoa acima de meio salário-mínimo;

seja membro de família que tenha renda mensal total acima de três salários mínimos;

seja residente no exterior, na forma definida em regulamento;

no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dentre outros pontos. Leia Também: Está “bombando” na Internet: