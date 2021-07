Para evitar o fracasso na liderança é preciso lançar um olhar atento para a sua forma de atuar, todos os dias. Isto é, a essência para ser um bom líder é justamente manter o autoconhecimento e a autoanálise sempre em dia, visando melhorias e garantindo que os pontos fracos sejam trabalhados de forma mais positiva.

Mas, como você pode fazer essa autoanálise? O que levar em conta na hora de evitar o fracasso na liderança? Acompanhe este texto a seguir e saiba mais sobre essas questões.

Como evitar o fracasso na liderança?

O fracasso na liderança está comumente relacionado com o egoísmo e com a incapacidade de enxergar a força das outras pessoas.

Lembre-se sempre de que você não está ali para “mandar” em alguém, mas sim, que o seu papel de líder é orientar, apontar, auxiliar e direcionar. Ao enxergar dessa forma você terá muito mais clareza na hora de atuar como um bom líder.

Dito isso, veja agora as nossas considerações que poderão fortalecer ainda mais o seu espírito de liderança:

1- Cuidado com o narcisismo e egocentrismo

Como dito acima, é necessário quebrar essa ideia de que um líder é “mais e melhor” que os seus liderados. Esse tipo de pensamento apenas fortalece o egocentrismo e o narcisismo, fazendo com que a sua equipe se afaste de você e vá em uma direção contrária às suas recomendações.

2- Escute os seus liderados

Saiba escutar ativamente quem está no seu time. Quando escutamos dessa forma, deixamos os julgamentos e preconceitos de lado, apenas prestando atenção em cada coisa que a outra pessoa diz.

A partir disso, passamos a conhecer melhor o nosso liderado, e assim sabemos quais atributos e funções combinam com aquele perfil. Da mesma maneira, podemos absorver muito conhecimento e experiência para tomar melhores decisões para o grupo.

3- Saiba abrir mão quando necessário

Esse tipo de cuidado tem tudo a ver com o narcisismo e egocentrismo: saber abrir mão é de suma importância para evitar o fracasso na liderança. Isso quer dizer que as vezes você deverá admitir algum erro, ou simplesmente deverá deixar a sua opinião de lado para pensar no bem do grupo.

Esse tipo de atitude pode ser “dolorosa” para quem é muito narcisista e preza pelo ego “inflado”. Portanto, cuidado! Se você é do tipo de pessoa muito egocêntrica, saiba que isso pode afastar as pessoas – e as boas ideias que elas têm.

4- Não tenha medo de “perder” o seu lugar

Por fim, e um dos fatores mais importantes quando pensamos em fracasso na liderança: não tenha medo de ser trocado por um liderado.

Muitos líderes apresentam essa insegurança. Eles acreditam que ao ensinar tudo que sabem, podem ser trocados por um liderado “melhor”. Esse tipo de pensamento apenas fortalece uma falta de autoconfiança e uma insegurança que não tem sentido.

Ensinar os liderados para que saibam o que você sabe é inspirador e torna você um líder ainda melhor – e não pior. Ninguém está ali para roubar o seu lugar. Você está no seu lugar, e deve agir como tal. Lembre-se disso! 😉