Concurso Bombeiros PA 2021: Edital deve sair este ano

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros PA 2021) ainda em 2021, conforme informou o governador do estado, Hélder Barbalho, em anúncio.

O Governo do Pará trabalha para publicar o certame este ano. A informação foi passada pela secretária de Planejamento e Administração do Estado, Hana Ghassan, em suas redes sociais no dia 20 de julho.

O Governo do Estado continua com os procedimentos necessários para realização do concurso. O processo licitatório para escolha da banca organizadora deve começar nos próximos dias.

“O concurso do CBM (Corpo de Bombeiros Militar do Pará) está em andamento e em breve iniciará o processo licitatório”, disse a secretaria no dia 15 de julho, em resposta a um seguidor nas redes sociais.

De acordo com informações da secretária de Planejamento e Administração do Estado, Hana Sampaio Ghassan, em suas redes sociais, o edital tem expectativa de ser publicado no segundo semestre deste ano. No momento o concurso está na etapa de escolha da banca organizadora. Segundo ela, essa é uma fase anterior à divulgação do edital.

“Mas pelo nosso cronograma, se tudo correr dentro do planejamento, será no segundo semestre de 2021”, disse a secretária.

Comissão especial formada

O Governo do Estado formou a comissão especial de licitação do concurso, que terá a responsabilidade pelo processo de contratação da banca. O grupo de trabalho terá cinco servidores, cujos nomes foram publicados no Diário Oficial do Estado. O grupo de trabalho terá missão, ainda, de participar da licitação para escolha da banca organizadora do concurso. A banca organizadora irá receber as inscrições e aplicar as etapas, como provas objetivas de teste de aptidão física.

Segundo o Governador, durante um evento que foi marcado pela entrega de novas viaturas e equipamentos para a corporação, estão previstas 405 vagas. As vagas devem ser oferecidas para Soldados e Oficiais.

“Este Estado cresce, a população aumenta e junto precisa que as tropas também se equiparem proporcionalmente a ampliação populacional. Nós deveremos lançar nos próximos dias o edital de licitação para o concurso, incialmente, com 405 novas vagas para o Corpo de Bombeiros do Pará”, disse o governador.

Você Pode Gostar Também:

O Governo do Estado do Pará, incluindo o Corpo de Bombeiros, informou que outros 19 concursos estão confirmados para 2021. As oportunidades serão oferecidas para candidatos de ensino fundamental, médio e superior.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) falou que o Governo tem o compromisso com o plano de melhorias na prestação de serviços e o aumento do quadro de servidores públicos.

Último concurso Bombeiros PA

Os últimos editais de concursos públicos para o Corpo de Bombeiros do Pará foram divulgados nos últimos anos. Para servidores efetivos, os editais foram publicados entre 2015 e 2016.

O edital contou com 330 vagas, sendo 300 para praças (soldados) e 30 para oficiais. As oportunidades foram destinadas a candidatos de ambos os sexos. O Instituto Consulplan organizou a seleção.

Além da escolaridade, os candidatos precisaram ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. Na época, durante o curso de formação, o salário era de R$788 para praças e de R$1.005,71 para oficiais, além do auxilio alimentação no valor de R$379,75.

Após a conclusão do curso de formação, o vencimento é de R$2.521,60 (praças) e R$ 5.469,59 (oficiais).

Os candidatos inscritos no concurso foram submetidos a quatro etapas, realizadas nos municípios de Belém, Santarém, Marabá e Altamira.

A primeira fase do concurso, a prova objetiva, contou com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Biologia. Além disso, o concurso contou com exame antropométrico e médico; testes de aptidão física e exame psicotécnico.

A alidade do concurso foi de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.