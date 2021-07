Dicas para a elaboração direcionada do seu currículo

Direcionamento assertivo da sua carreira através da elaboração do seu currículo

É muito importante para o candidato o direcionamento assertivo das informações do seu currículo. Haja vista que o currículo é um documento que direciona a sua carreira de uma maneira abrangente.

Por isso, é importante inserir as informações de forma sucinta e direcionada para que aumente a chance de sucesso ao ser convidado para uma entrevista de emprego.

Os seus dados pessoais

Primeiramente, é importante que insira os seus dados pessoais considerando os pontos focais dos seus contatos. Sendo assim, certifique-se de os dados estejam atualizados, bem como, verifique seu endereço de e-mail para que não contenha palavras pejorativas, diminutivas etc.

O seu objetivo deve ser claro

O objetivo dentro do seu currículo precisa ser simples e direto. Sendo assim, você pode informar o cargo seguido da área de atuação. Por exemplo: analista administrativo, gerente de compras, assistente de atendimento etc.

A descrição da sua experiência profissional

A maneira como você descreve a sua experiência profissional é um ponto muito importante na construção do seu currículo. Por isso, insira os dados da empresa, as datas de entrada e saída e, de forma sucinta, descreva as atividades realizadas por você.

Você Pode Gostar Também:

Destaque pontos importantes referentes aos seus projetos, implementações e melhorias

Além disso, você pode destacar pontos importantes como resultados de projetos, implementações e melhorias que você possa ter implementado em algumas das empresas pelas quais você passou.

Carreira acadêmica

A sua carreira acadêmica é um dos pontos importantes para que direcione a sua objetividade. Sendo assim, informe os dados referentes ao seu curso e a instituição de ensino.

Informe a previsão de término do seu curso

Caso você seja um estudante é importante informar a previsão de término do seu curso, dentre outros fatores, como a modalidade de ensino. Sendo assim, informe se você estuda à distância ou presencial, bem como, informe cursos correlatos à sua área de atuação.

O resumo do currículo ou apresentação

O resumo do currículo pode ser inserido no documento em forma de apresentação logo no início, após os seus dados pessoais.

É importante que você informe no resumo do seu currículo pontos importantes referentes a sua a competência e habilidade. Criando um tipo de ligação implícita entre as competências inseridas no resumo e a sua descrição de experiências profissionais. Visto que esta é uma análise feita pelo profissional selecionador que pode direcionar a sua entrevista de emprego.