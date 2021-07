Farmoquímica abre empregos pelo país; veja cargos

A Farmoquímica abre empregos pelo país e está em busca de profissionais comprometidos com o sucesso da empresa. São diversas oportunidades anunciadas com benefícios, garantindo um ambiente dinâmico, agradável e inclusivo para todos os contratados. Veja, a seguir, as informações divulgadas pela empresa!

Farmoquímica abre empregos para TODO BRASIL

As oportunidades anunciadas neste fim de semana geram benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e muitos outros. Confira os cargos disponíveis pela Farmoquímica!

Você Pode Gostar Também:

Estagiário – Área Médica/Informações Científicas – Rio de Janeiro;

Analista de Pesquisa Clínica – Rio de Janeiro;

Técnico de Segurança do Trabalho PL – PRAZO DETERMINADO – Rio de Janeiro;

Estágio em Treinamento – Força de vendas – São Paulo;

Representante de Vendas – Teresina / PI – Teresina;

Estágio em Marketing – São Paulo;

Representante de Vendas – Manaus e Belém – Brasil;

Analista de Mídia (Social Media) – Pernambuco;

Pesquisador de Desenvolvimento Analítico Pl. – Rio de Janeiro;

Pesquisador de Desenvolvimento Galênico – Rio de Janeiro.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar a página de inscrição, selecionar as vagas pleiteadas e cadastrar o currículo em “Candidate-se”. A Farmoquímica abre empregos e busca por talentos que possam complementar o quadro de colaboradores da empresa!

Atualize-se com todas as vagas de empregos divulgadas aqui, no Notícias Concursos, diariamente!