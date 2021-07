Guedes garante que Governo tem dinheiro para novo Bolsa Família

O Governo Federal ainda não anunciou os detalhes sobre o novo Bolsa Família. O que se sabe até agora é que o programa vai mesmo ficar maior tanto em valor como em número de beneficiários. Ainda falta definir de onde vai sair o dinheiro para custear essa ideia. Para o Ministro da Economia, Paulo Guedes, isso não é um problema.

De acordo com informações de bastidores, o chefe da pasta está dizendo para os seus aliados que o Governo vai encontrar uma maneira de fazer esses pagamentos. Ele só não explicou ainda publicamente como vai fazer isso. Dentro do Palácio do Planalto, não faltam ideias. No entanto, eles ainda não decidiram nada ainda.

Em tese, de acordo com economistas, o Governo não deve ter nenhum tipo de problema para fazer o pagamento do benefício este ano. Isso porque o próprio Planalto tem dinheiro sobrando em caixa. Vale lembrar que boa parte dos usuários do Bolsa Família estão agora recebendo a quantia do Auxílio Emergencial.

Por isso, os pagamentos dos meses de 2021 estão mais do que garantidos. Isso mesmo considerando que o programa vá pagar uma média de R$ 300 por pessoa, que é o valor do que o Presidente Jair Bolsonaro está tentando liberar. O problema mesmo é a questão dos repasses no próximo ano.

É que como se trata de um programa permanente, isso precisa passar por uma aprovação junto com o plano do Orçamento para o ano de 2022. E isso inclui a necessidade de passagem pelo Congresso Nacional. Por isso, o Governo está com pressa para enviar esse texto para os parlamentares o mais rápido possível.

Análise no Congresso

De acordo com informações de bastidores, o Governo quer enviar esse documento até, no máximo, o próximo dia 18 deste mês. Esta vai ser portanto a data em que o Congresso Nacional deverá entrar de férias.

Recentemente, o Presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) disse que o Governo Federal precisa ter um pouco mais de pressa em relação ao Bolsa Família. É que se imagina que eles precisam ter tempo para a aprovação.

A ideia geral do Palácio do Planalto é fazer com que o programa esteja pronto para fazer os pagamentos a partir do próximo mês de novembro. Portanto até esta data tudo vai precisar estar pronto com os mínimos detalhes.

Novo Bolsa Família

Segundo informações de bastidores, o Presidente Jair Bolsonaro quer colocar o valor do Auxílio para a casa dos R$ 300. Isso seria portanto uma média de pagamentos. Hoje, essa média está na casa dos R$ 190, de acordo com o Ministério da Cidadania.

A equipe de Paulo Guedes acredita que esse valor é muito alto. Neste grupo, há quem defenda que essa média seja de R$ 250. Isso seria portanto um aumento em relação ao patamar atual, mas ainda muito longe dos R$ 300 que Bolsonaro quer.

O novo Bolsa Família também deverá ter um aumento no número dos seus beneficiários. Hoje, cerca de 14 milhões de pessoas recebem os valores do programa. A partir de novembro, mais brasileiros irão entrar no projeto. Só não dá para saber quantos.