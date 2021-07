Jacaré aparece em plena praça de Feliz Deserto

Bombeiros foram acionados para resgatar o animal

Na manhã desse domingo, 11 de julho, a guarnição de salvamento do 6º GBM foi acionada para realizar o resgate inusitado de um jacaré que se encontrava em uma praça no Centro da cidade de Feliz Deserto.

Usando a forma correta, o animal foi capturado com sucesso e o comandante da guarnição, cabo Conde, entrou em contato com o Batalhão de Polícia Ambiental para orientação em relação ao melhor lugar para a soltura do réptil.

Seguindo a orientação, o animal foi solto em uma reserva ambiental, localizada na Usina Paisa, na cidade de Penedo

Felizmente o jacaré não atacou nenhum morador da região. O Corpo de Bombeiros pode e deve ser acionado sempre que ocorrer situações deste tipo, além é claro de outros órgãos ambientais. A população não deve tentar realizar a captura desses animais silvestres, a não ser que o mesmo esteja colando alguma vida em risco.

Da redação com Assessoria