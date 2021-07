Lei Aldir Blanc auxilia artistas em todo o território brasileiro

A Lei Aldir Blanc foi criada com a intenção de fornecer o auxílio financeiro ao setor cultural em todo território nacional. Dessa maneira, a medida busca amparar diversos profissionais da área que foram fortemente impactados pandemia. Isto é, com a necessidade de distanciamento social para a contenção do vírus.

Assim, ao todo, houve a liberação de cerca de R$ 3 bilhões para que os estados e municípios pudessem direcionar estes valores para a manutenção de espaços cultural ou para a criação de auxílios financeiros aos trabalhadores do setor.

Portanto, os recursos são repassados pela União, contudo, cabe aos estados e municípios decidirem como irão utiliza-los.

Quais são as exigências do programa?

De acordo com o decreto, para ter acesso ao benefício, o profissional atuante no setor cultural deverá possuir documentação que comprove sua atuação na área nos últimos 24 meses. Além disso, para receber o apoio, o profissional não poder ter qualquer vínculo empregatício formal, ou seja, com carteira assinada.

Ademais, outro ponto que a lei exige é que o interessado também não poderá participar de nenhum outro programa de transferência direta de renda do Governo Federal. Nesse sentido, também inclui-se qualquer outro benefício previdenciário. Contudo, a exceção se dá no caso do recebimento do Programa Bolsa Família.

Também é necessário, ainda, que o mesmo comprove possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, de R$ 550. Ou, também, renda mensal total de até três salário mínimos, equivalente a R$ 3300.

Por fim, o solicitante não poderá ter recebido rendimentos tributáveis superiores ao valor de R$ 28.559,70 durante o ano de 2018 e nem ser beneficiários do Auxílio Emergencial Federal.

Belford Roxo inicia cadastro do Mapa Cultura para pagar artistas auxiliados pela Lei Aldir Blanc

A prefeitura do município de Belford Roxo publicou, recentemente no Diário Oficial, a abertura do Orçamento Fiscal destinado ao Fundo Municipal de Cultura. Este, então, conta com um investimento de R$ 3,1 milhões. Assim, a quantia se destinará à realização do auxílio para os artistas da cidade nos conformes da Lei Aldir Blanc.

Desse modo, o processo de inscrição para o Mapa Cultural, ferramenta que possibilitará o pagamento do benefício para 300 artistas, vai até o dia 31 de agosto. Além disso, ele pode ocorrer através do site www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura. O preenchimento dos dados por meio do Mapa Cultural é essencial para que a Prefeitura elabore o cadastro e, posteriormente, possa realizar o pagamento aos beneficiários.

Além disso, os valores podem variar entre R$ 8.400 e R$ 10 mil. Então, todos os resultados do processo de seleção serão divulgados a partir do dia 21 de setembro.

O que os representantes do governo municipal relatam

Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, a realização do Mapa Cultural será extremamente útil. Dessa maneira, além de ajudar todo o grupo artístico com os benefícios, também irá identificar os artistas presentes na cidade.

“Fico feliz em saber que conseguimos alinhavar toda a parte jurídica para podermos pagar aos nossos artistas, pois eles também foram prejudicados pela pandemia. Belford Roxo dá um grande exemplo em valorizar a cultura”, finalizou o prefeito.

Em seguida, questionado sobre a importância da medida, Bruno Nunes, secretário municipal de Cultura, frisou que haverá uma comissão para selecionar os 300 melhores trabalhos aptos a receberem os valores do benefício.

Ademais, o secretário também informou que, desde a emancipação da cidade, há 31 anos, esta é a primeira vez que o município possui um Fundo Municipal com destino à Cultura, um Conselho e também um Plano Municipal de Cultura.

“É importante termos tudo estruturado, pois o município fica apto a receber repasses dos governos estadual e federal para a Cultura todos os anos. Isso é bom, pois valorizamos os artistas locais e movimentamos a economia da cidade”, avaliou Bruno.

Como participar do programa em Belford Roxo?

Para participar do programa na cidade é necessário seguir os seguintes critérios:

Possuir documento que comprove que o solicitante trabalhou no setor cultura pelo menos nos últimos 24 meses.

Comprovar que teve sua renda comprometida devido aos impactos sociais causados pela pandemia.

No entanto, todos os artistas selecionados deverão se comprometer em participar de eventos culturais e projetos realizados pela prefeitura em bairros e comunidades da cidade.

Secretaria de Cultura de Campinas publica calendário de contrapartidas referente à Lei Aldir Blanc para o mês de julho

A Secretaria de Cultura da cidade de Campinas, publicou na última quarta-feira, 21 de julho, o calendário de contrapartidas da Lei Aldir Blanc. Este, por sua vez, apresentará projetos para os artistas amparados pelo benefício pelos Editais 004, 006, 002, e 005.

Desse modo, no dia 27, os escritores comtemplados pela medida, por meio do Edital 004 – Literatura, irão participar do lançamento de seus livros.

Nesse sentido, Jonas Jefferson e Diogenes André, autores das obras Literário do Tempo e Dois Textos Místicos Maria de Lourdes Nunes Ramalho, respectivamente, estarão presentes a partir das 10, na Biblioteca Municipal Félix Araújo.

Além disso, de acordo com o edital, cada autor deverá doar 50 edições de seus livros aos espaços de leitura e bibliotecas do município, os quais a Secretaria Municipal de Cultura definirá.

Assim, as contrapartidas exigidas pelo benefício se iniciaram a partir do primeiro semestre de 2021.

Cadastro para recebimento de cestas básicas para profissionais do setor é aberto no estado da Paraíba

Por fim, durante a última segunda-feira, 19 de julho, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) abriu o cadastro para que 500 profissionais e artistas do setor cultural recebam cestas básicas doadas pela instituição.

Dessa forma, a medida proposta pelo Governo do Estado tem a intenção de auxiliar os trabalhadores durante toda crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19.

Os interessados em participar do programa deverão preencher um formulário com os seguintes dados:



Nome completo.

Documento pessoais.

Endereço.

Documento que comprove a atividade relacionada ao setor artístico.

Então, após o preenchimento dos dados, haverá a análise do cadastro e os beneficiários aprovados receberão todas as informações sobre os locais para a retirar a cesta básica.

“Neste momento, queremos atender sobretudo aquelas pessoas que estão sem condições de ter acesso à alimentação básica. Sabemos que muitos artistas estão há meses sem trabalho e, sem essa fonte de renda, acabam tendo a sua condição de vida precarizada”, explicou o presidente da Funesc, Pedro Santos.