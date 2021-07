UFV – MG abre novo Concurso público para Professor

Edital oferta vaga na Universidade Federal de Viçosa, no estado de Minas Gerais

A Universidade Federal de Viçosa, no estado de Minas Gerais (UFV – MG) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar vaga no cargo de professor do magistério superior – classe A, para atuação no Departamento de Veterinária do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

A oportunidade oferecida será ao docente da área de epidemiologia veterinária e saúde pública veterinária. O valor oferecido será no valor de R$ 5.143,54.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 24 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Universidade. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,75.

PROVAS

Você Pode Gostar Também:

O concurso contará com as seguintes etapas:

prova de conhecimento

prova didática

prova de títulos

prova de defesa de projeto em ensino, pesquisa e/ou extensão

As avaliações serão realizada no dia 27 de outubro de 2021

Vale ressaltar que a prova didática está prevista para ser aplicada no dia 27 de outubro de 2021, e visa avaliar as capacidades de comunicação, planejamento, ordenamento, síntese e adequação das estratégias de aprendizagem aos conteúdos. Já a prova de defesa de projeto tem previsão para ocorrer no dia 28 de outubro de 2021.

EDITAL 34/2021