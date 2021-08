Camargo Corrêa Infra abre mais 60 empregos pelo país; veja cargos

A Camargo Corrêa Infra está divulgando oportunidades de contratação com carteira assinada! São mais de 60 empregos anunciados neste fim de semana! Quem quiser fazer parte do quadro de colaboradores pode seguir as informações abaixo! Veja como se candidatar!

Camargo Corrêa Infra abre mais de 60 empregos pelo país

São diversas vagas anunciadas neste fim de semana, gerando benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e muitos outros. Confira quais são os cargos disponíveis neste momento pela empresa!

Eletricista Sr. Cajati/SP;

Assistente de Vendas – Nações Unidas/SP;

Técnico(a) Manutenção Especialista Elétrica Cajati / SP;

Assistente de Vendas Nações Unidas/SP;

Analista Comunicação Digital Pl. Nações Unidas/SP;

Almoxarife I – Ijaci/MG;

Almoxarife I – Apiaí/SP;

Assistente Logística I Nova Santa Rita/RS;

Operador Produção III Santana do Paraíso / MG;

Analista Pleno Canais Indiretos Nações Unidas/SP;

Analista Controladoria Pl. Nações Unidas / SP;

Analista Licenças Ambientais Sr Ijaci / MG;

Técnico(a) Manutenção Elétrica PI. Ijaci/MG;

Técnico (a) Manutenção Jr – Bodoquena / MS;

Técnico (a) Manutenção Pl Bodoquena/ MS;

Analista de Projetos Pleno;

Técnico (a) Manutenção Jr. Pcm Bodoquena / MS;

Mecânico (a) I Apiaí / SP;

Técnico (a) Manutenção Sr. Cajati/SP;

Técnico(a) Manutenção Jr Cajati/SP.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos podem clicar na página do Processo Seletivo, escolher entre uma das vagas e cadastrar currículo atualizado no ícone “Candidate-se”. O Camargo Corrêa Infra abre oportunidades e busca por talentos qualificados!

