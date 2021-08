Confira os grupos que poderão sacar o Auxílio Emergencial nesta semana

A Caixa Econômica Federal irá liberar durante esta segunda semana de agosto, o saque e a transferência da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Isto é, entre os dias 9 e 13, trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico do Governo Federal poderão realizar transferências ou sacar seu dinheiro por meio dos caixas eletrônicos. Estes, então, são aqueles que nasceram nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro.

O calendário referente ao pagamento da quarta parcela da medida durante o ano de 2021 foi antecipado pelo Ministério da Cidadania, da mesma forma como ocorreu nas parcelas anteriores. Assim, os depósitos da quarta parcela do Auxílio Emergencial já aconteceram entre os dias 17 e 30 de julho, para os inscritos que não participam do Programa Bolsa Família.

Ademais, o processo de antecipação também ocorreu para o saque e transferência dos valores da quarta parcela. Desse modo, os participantes que só poderiam efetuar o procedimento entre os dias 13 de agosto a 10 de setembro, já puderam sacar a quantia desde o dia 2 de agosto.

Nesse sentido, então, o processo se finalizará até o dia 18 de agosto. Confira quem poderá sacar os valores da quarta parcela esta semana:

9 de agosto (segunda-feira): liberação de saque em dinheiro da quarta parcela para aqueles que nasceram em maio;

10 de agosto (terça-feira): liberação de saque em dinheiro da quarta parcela para aqueles que nasceram em junho;

11 de agosto (quarta-feira): liberação de saque em dinheiro da quarta parcela para aqueles que nasceram em julho;

12 de agosto (quinta-feira): liberação de saque em dinheiro da quarta parcela para aqueles que nasceram em agosto;

13 de agosto (sexta-feira): liberação de saque em dinheiro da quarta parcela para aqueles que nasceram em setembro.

Demais beneficiários poderão sacara na próxima semana

O calendário de saque do Auxílio Emergencial continua na próxima semana com a liberação da quantia para três novos grupos. Dessa forma, aniversariantes de outubro receberão na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto. Em seguida, no dia 17, terça-feira, os valores serão disponibilizados para os integrantes que nasceram em novembro. Por fim, os nascidos no mês de dezembro poderão sacar os valores a partir do dia 18 de agosto, quarta-feira.

Além disso, a Caixa Econômica Federal informou que funcionará das 8h às 13h, de segunda a sexta e que não será necessário que cidadãos fiquem madrugando nas filas para serem atendidos. Assim, o banco garante que o atendimento de todas as pessoas ocorrerá durante seu horário de funcionamento.

O saque dos valores do Auxílio Emergencial pode ocorrer nas agências físicas da instituição bancária, em casas lotéricas e também nos correspondentes credenciados Caixa Aqui. Ademais, é importante frisar que, independentemente do local escolhido para se efetuar o saque, o interessado deverá possuir seu celular em mãos para gerar o código que autoriza a operação através do aplicativo Caia Tem.

Calendário da quinta parcela do Auxílio Emergencial já possui data para divulgação

O Auxílio Emergencial é um programa que teve sua criação em abril de 2020. Sua finalidade é de amparar financeiramente pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a pandemia de Covid-19. Nesse sentido, recentemente, o governo federal prorrogou a medida, mas ainda não divulgou o próximo calendário de pagamentos.

Então, o Governo Federal juntamente com a Caixa Econômica, devem anunciar na próxima terça-feira, dia 10 de agosto, o calendário com todas as informações sobre a quinta parcela do Auxílio Emergencial.

Desse modo, a intenção do governo é de finalizar o encaminhamento da PEC do Bolsa Família ao Congresso Nacional, o que já realizou hoje. Assim, será possível publicar amanhã o calendário com todas as datas sobre a quinta parcela.

O benefício que conta com as mesmas regras e valores anteriores, contou com prorrogação de mais três meses, se encerrando, portanto, em outubro. A expectativa, então, é que os depósitos da quantia na Conta Poupança Social Digital se iniciem nos próximos dias. Isto é, provavelmente durante a segunda metade do mês, já que o calendário de depósitos dos inscritos participantes do Programa Bolsa Família se inicia no próximo dia 18.

Como ocorrerá a divulgação do calendário pelo Whatsapp?

Após uma parceria entre o Governo Federal e o Whatsapp, principal aplicativo de envio de mensagens, será possível que a publicação das datas e informações sobre as parcelas do Auxílio Emergencial ocorra através do aplicativo. Desse modo, é necessário que o beneficiário se atente com as mensagens que recebe.

Primeiramente, uma conta oficial e verificada da Caixa enviará todas as informações disponíveis sobre o benefício, inclusiva datas de deposito e saque. No total, cerca de 500 milhões de pessoas deverão receber todas as informações via Whatsapp.

Assim, as mensagens apenas chegarão aos beneficiários do Auxílio Emergencial que possuem o número de seu celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, o usuário possui a opção de habilitar ou não o recebimento das mensagens.

Apesar da novidade, não será necessário que o participante efetue um novo cadastro para ter acesso ao serviço. Contudo, somente é no necessário que o mesmo confira se seu número de telefone está atualizado no aplicativo da Caixa.

Todas as informações serão enviadas de um único número da Caixa Econômica de maneira automática, ou seja, sem a possibilidade de se iniciar uma conversa. Além disso, as mensagens serão gratuitas, garantindo que mesmo aqueles que não possuam uma conexão forte à internet tenham acesso a todas as informações.

É necessário estar em alerta para a tentativa de golpes

Ademais, é importante frisar que a Caixa Econômica Federal alerta que não solicitará nenhuma informação pessoa a partir destas mensagens. Em conjunto, ainda, a instituição irá utilizar o veículo somente para o envio de informações oficiais. Dessa forma, ela reitera que em momento alguns dados pessoais ou senhas devem ser fornecidas e pede que os beneficiários não respondam a mensagem caso isto aconteça.

Portanto, de acordo com a Caixa, as mensagens enviadas conterão somente informações sobre o calendário de crédito do benefício na Conta Poupança Social Digital, o calendário de saque e alguns avisos e comunicados. Isto é, tudo isto sem a solicitação de nenhuma informação pessoal do participante. É necessário, então, que os beneficiários se atentem para não cair em golpes.