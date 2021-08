Estresse laboral: O que é? Como lidar?

Você já ouviu falar no estresse laboral? Sabe do que se trata esse termo? Se ainda não, acompanhe este conteúdo para tirar potenciais dúvidas sobre o tema. Esperamos responder aos seus questionamentos e lhe ajudar de alguma maneira. Vamos lá? 🙂

O que é o estresse laboral?

O estresse laboral é um termo utilizado para designar as crises de estresse que são vividas no ambiente de trabalho. É aquela carga emocional/psíquica que sobrecarrega o sujeito no seu dia a dia laboral, prejudicando assim a sua saúde física e mental.

Esse estresse carrega esse nome justamente porque as causas, multifatoriais, do problema estão relacionadas diretamente à atividade laboral do sujeito. Embora as causas possam ser singulares e diferentes em cada indivíduo, podemos sinalizar algumas que tendem a ser mais recorrentes em diversos casos. Veja quais são:

Falta de flexibilidade no trabalho;

Excesso de funções e atividades;

Dificuldade para dizer não;

Chefe egocêntrico, abusivo ou violento;

Problemas e conflitos nas relações interpessoais no trabalho;

Insatisfação com o trabalho;

Entre outras diversas variáveis.

Lembre-se sempre de que cada caso é um caso, e por isso as causas do estresse laboral podem ser bem distintas de uma pessoa para outra.

Como lidar com o estresse laboral?

Para lidar com o estresse laboral é necessário lançar um olhar atento às questões emocionais e psíquicas do indivíduo. Apenas a partir dessa escuta é que se torna possível viabilizar medidas cabíveis para a situação. Abaixo discorremos mais sobre isso:

1- Comece a dar mais atenção às suas emoções

Se você sente que está tendo muitos picos de estresse no trabalho, talvez seja o momento de dar mais atenção às suas emoções.

Infelizmente, muitas vezes, ouvimos que devemos “engolir o choro” ou ignorar alguma questão emocional, simplesmente “porque a vida é assim mesmo”. Mas isso não é verdade.

As nossas emoções fazem parte de quem somos, e quando não damos voz a elas, consequentemente passaremos a senti-las no corpo: com dores de cabeça, cansaço excessivo, problemas digestivos, entre outros sinais e sintomas.

2- Pratique o autoconhecimento e cuide da sua saúde mental

Ao dar voz para as suas emoções você também pode praticar o seu autoconhecimento de um modo mais efetivo. Conheça seus gatilhos emocionais, pontos fortes e pontos fracos e dê mais chance para a sua saúde mental. Aqui, inclusive, o estresse laboral pode ser trabalhado em processos psicoterapêuticos.

3- Invista em hábitos saudáveis e ações de bem-estar

Os hábitos saudáveis e que promovem bem-estar também podem ser boas opções para lidar com o estresse laboral. Para isso, invista em:

Uma rotina mais organizada e equilibrada, sem excessos de trabalho;

Hábitos saudáveis fora do ambiente de trabalho, priorizando atividades físicas, hobbies, boas noites de sono e relações harmoniosas;

Investir em atividades que geram prazer e bem-estar, como exercícios físicos, leitura, entre outras possibilidades;

Focar no que você gosta e lhe faz bem.

4- Conheça os seus limites e não tente ultrapassá-los a todo custo

Por fim, lembre-se de que somos seres humanos, e não robôs. Isto é, somos limitados e temos que respeitar os nossos limites.

É claro que, por vezes, podemos nos desafiar e ir além de um limite, mas, querer ultrapassar o mesmo a todo custo pode sobrecarregar a mente, o corpo e desencadear o estresse laboral. Respeite-se!