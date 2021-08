Open Banking e as ações de cada fase de implementação

Open Banking – o sistema financeiro aberto do Banco Central do Brasil

O Open Banking ou Sistema Financeiro Aberto é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como principais objetivos trazer inovação ao sistema financeiro, promover a concorrência, e melhorar a oferta de produtos e serviços financeiros para você, consumidor, conforme definição do Open Banking Brasil.

Sendo assim, você, pessoa física ou jurídica, é quem decidirá quando e com quem deseja compartilhar seus dados. O Open Banking assegura a padronização do compartilhamento de dados e serviços.

Fases de implementação do Open Banking

A implantação do sistema foi dividida em 4 fases. Confira o cronograma oficial do Open Banking Brasil.

Dados públicos das instituições financeiras – Fase 1

As instituições financeiras disponibilizam dados de forma padronizada. Nessa fase, devem ser disponibilizadas as informações de seus canais de atendimento e de seus produtos e serviços, incluindo as taxas e tarifas de cada item ofertado.

Para o cliente: podem surgir novas comparações de produtos e serviços financeiros, o que facilitará a escolha de produtos de acordo com as necessidades de cada cliente.

Compartilhamento de dados do consumidor – Fase 2

O consumidor poderá compartilhar seus dados (cadastros, transações em conta, informações sobre cartões e operações de crédito) com as instituições de sua preferência. Tudo é feito por meio de consentimento, que pode ser revogado a qualquer momento.

Para o cliente: novos produtos e serviços, mais personalizados e acessíveis podem ser acrescentados. Mas o compartilhamento de dados entre instituições só será possível por meio de consentimento.

Serviços à escolha do consumidor – Fase 3

Os consumidores terão acesso a serviços financeiros como pagamentos e encaminhamento de propostas de crédito, sem a necessidade de acessar os canais das instituições financeiras com as quais eles já têm relacionamento.

Para o cliente: nesta fase poderão ser enviadas e contratadas propostas de crédito de outras instituições de escolha do consumidor, que ganha autonomia no acesso a serviços financeiros.

Ampliação de dados, produtos e serviços – Fase 4

Inclusão de novos dados que poderão ser compartilhados, além de novos produtos e serviços, tais como contratação de operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência privada.

Para o cliente: os consumidores passam a ter o controle do compartilhamento de uma gama maior de informações, o que pode levar à criação de produtos ainda mais personalizados para cada necessidade, conforme informações oficiais. No entanto, podem ocorrer alterações que devem ser observadas nos canais oficiais do sistema, Open Banking Brasil e BCB.