PIS/Pasep 2020 e 2021: Benefício serão distribuídos no ano que vem?

Como já é conhecido no âmbito laboral, o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2020 que deveria ter iniciado no mês julho, foi adiado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador para 2022.

Normalmente, a distribuição do benefício ocorre entre o segundo semestre de um ano e no primeiro semestre do ano seguinte. Neste sentido, o pagamento do abono referente ao ano de 2020 deveria ser liberado em julho deste ano, para ser finalizado em junho do ano que vem.

A medida resultou em uma economia de R$ 10 bilhões este ano, e ainda considerou o orçamento para possibilitar a liberação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

Alteração nos pagamentos

Além de transferir o calendário que seria iniciado este ano para 2022, a resolução aprovada pelo Codefat determinou que nos próximos pagamentos do PIS/Pasep devem ocorrem a partir do primeiro semestre de cada ano, contemplado todos os trabalhadores aptos para receberem o benefício em um ano vigente.

Você Pode Gostar Também:

Sendo assim, tanto o calendário do PIS, quanto o calendário do Pasep serão liberados simultaneamente, repassando os valores até o mês de junho. Todavia, o novo cronograma de 2020 deverá ser divulgado em janeiro, para que em fevereiro a distribuição seja iniciada.

Acumulo do abono referente a 2020 e 2021

Todos os anos, o abono salarial é pago referente ao ano anterior. Diante disso, é certo dizer que a distribuição do benefício de 2021 seria disponibilizada em 2022. No entanto, com o adiamento do calendário de 2020, os trabalhadores esperam que ambos os abonos sejam liberados no próximo ano.

Contudo, será necessário aguardar a confirmação do Governo Federal com relação ao repasse do abono salarial de 2021, o que deve ficar para ser confirmado apenas no início do ano que vem.

Veja também: Abono salarial PIS/PASEP: Saque retroativo de R$1.100; veja como fazer