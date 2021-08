Pix: agilidade na prestação do serviço público

O Pix na Administração pública e concessionárias de serviços públicos

Conforme informações do BCB, o Pix também pode ser utilizado pela administração pública federal, estadual e municipal, bem como pelas concessionárias de serviços públicos. Sendo utilizado tanto para pagamento de obrigações, quanto para o recebimento de arrecadações e receitas.

A usabilidade do Pix é ampla e rápida

O Pix é um meio de pagamento que se aplica aos mais diversos casos de uso dentro da administração pública, como arrecadação de tributos, taxas e multas, pagamento de benefícios sociais e fornecedores, por exemplo.

Sendo assim, o Pix oferece rapidez, disponibilidade e conciliação de pagamentos de forma simples. O BCB ressalta que esses benefícios se refletem em uma gestão mais eficiente dos recursos pela administração pública e em uma melhor prestação de serviços ao cidadão.

Facilidade nos controles pessoais do cidadão

Isso significa que, com o Pix, a arrecadação pode ser feita 24 horas por dia, todos os dias do ano, inclusive finais de semana e feriados, não havendo mais a necessidade de esperar por dias úteis para a realização dos pagamentos.

Assim, a instituição oferece mais conveniência ao cidadão e minimiza possíveis esquecimentos e atrasos nos pagamentos, o que facilita a rotina e os controles pessoais.

Agilidade na prestação do serviço público

Além disso, o BCB cita que outra vantagem é que os recursos ficam disponíveis em até 10 segundos na conta da instituição recebedora e tanto o cidadão quanto a instituição são notificados da conclusão do pagamento. Isso permite que os processos decorrentes da arrecadação sejam imediatamente iniciados, trazendo agilidade para a prestação do serviço público.

Além disso, trafegam junto com a ordem de pagamento todas as informações relacionadas ao pagamento, o que permite a conciliação das informações de forma simples. Na prática, a instituição é capaz de correlacionar exatamente o valor recebido na conta ao CPF ou CNPJ do pagador, trazendo mais controle sobre a gestão dos recursos, ressalta o Banco Central.

Desburocratização dos processos

Dessa forma, o Pix melhora a experiência de pagamento pelo contribuinte, de recebimento de benefícios sociais pelo cidadão beneficiário e do relacionamento com os fornecedores da Administração Pública, o que é uma importante mudança, desburocratizando processos.

Por fim, no caso das concessionárias, o BCB informa que o Pix é mais uma opção de disponibilização de pagamentos para o consumidor, que pode efetuar o pagamento de faturas de energia elétrica, água, telefonia, internet e TV por assinatura, por exemplo.