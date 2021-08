Prorrogação do auxílio emergencial 2021: 5ª parcela está em andamento – confira o calendário

Conforme anunciado pelo governo, os pagamentos referentes à prorrogação do auxílio emergencial 2021 estão em andamento. Sendo assim, nesta data (25/08), recebem os nascidos em junho. Assim como ocorreu com os pagamentos anteriores, a disponibilidade dos pagamentos é dividida em online e física. Confira o calendário abaixo:

Confira o calendário da 5ª parcela para usabilidade online

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem Janeiro 20/08 Fevereiro 21/08 Março 21/08 Abril 22/08 Maio 24/08 Junho 25/08 Julho 26/08 Agosto 27/08 Setembro 28/08 Outubro 28/08 Novembro 29/08 Dezembro 31/08

Calendário do auxílio referente à 5ª parcela do benefício para beneficiários comuns

Confira o calendário da 5ª parcela para usabilidade física – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data para saque para usabilidade física – saque em espécie Janeiro 01/09 Fevereiro 02/09 Março 03/09 Abril 06/09 Maio 09/09 Junho 10/09 Julho 13/09 Agosto 14/09 Setembro 15/09 Outubro 16/09 Novembro 17/09 Dezembro 20/09

Bolsa Família e o Auxílio Emergencial 2021

Você Pode Gostar Também:

Os beneficiários do Programa Bolsa Família recebem o benefício do Auxílio Emergencial 2021 conforme o cronograma oficial do programa, já que as alterações que podem ocorrer no calendário do auxílio não abrangem este grupo. Sendo assim, confira a previsão de pagamentos até o final deste ano para o Programa Bolsa Família.

Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto

Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 30/08 0 31/08

Caso queira, é possível conferir os pagamentos programados referentes ao Programa Bolsa família, considerando até o final deste ano, uma vez que o benefício não sofre alterações oriundas do calendário oficial do Auxílio Emergencial 2021.

Calendário Bolsa Família do mês de setembro/2021

Por conseguinte, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 24/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09 Calendário Bolsa Família do mês de outubro/2021 Dessa forma, os pagamentos de outubro vão do dia 18 ao dia 29. NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 21/10 5 22/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 28/10 0 29/10 Calendário Bolsa Família do mês de novembro/2021 Os pagamentos de novembro vão do dia 17 ao dia 30. NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/11 2 18/11 3 19/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 26/11 9 29/11 0 30/11 Calendário Bolsa Família do mês de dezembro/2021 Por fim, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23. NIS finalizado em: Data do pagamento 1 10/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12 Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família. Conforme definição do Governo Federal, o Bolsa Família se integra a várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias vulneráveis. Assim sendo, a gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução.