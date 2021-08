Usuários reclamam de problemas no aplicativo

Vários trabalhadores estão usando as redes sociais neste sábado (21) para reclamar de problemas no aplicativo Caixa Tem. De acordo com esses usuários, o app estaria apresentando falhas. Muitos deles afirmam que não estão conseguindo realizar nem mesmo as operações básicas como movimentação do dinheiro.

De acordo com os relatos, os problemas estão variando de pessoa para pessoa. Alguns usuários estão dizendo que a página inicial do programa não está abrindo. Outros dizem que o próprio app envia uma mensagem que diz que o sistema está fora do ar. Essa mesma mensagem está pedindo para que o cidadão tente realizar o serviço novamente mais tarde. No entanto, a espera não chega ao fim.

Essa é uma preocupação grande principalmente para aqueles que estão precisando movimentar o dinheiro do Auxílio Emergencial. É que de acordo com as informações oficiais, o Governo Federal começou a pagar a prorrogação deste benefício ainda nesta semana. Pelo menos é isso o que aponta o calendário oficial.

Especialmente para os informais, a situação pode ficar um pouco mais complexa. É que esse público só pode movimentar o dinheiro desta quinta parcela através desses meios digitais. Pelo menos neste primeiro momento de pagamentos eles ainda não possuem a permissão para realizar saques desta quantia.

Até a publicação desta matéria, a Caixa ainda não tinha se manifestado sobre essa situação. Então não dá para saber ainda se é um mesmo problema que está atingindo várias pessoas. Além disso, também não dá para saber quantos cidadãos estão precisando de ajuda com esse problema neste momento.

Além do Caixa Tem

Apesar de ainda não ter se pronunciado sobre esse assunto, a Caixa Econômica Federal falou sobre problemas em seu app há alguns meses atrás. Na ocasião, membros do banco disseram que essas pessoas podem tentar atualizar o aplicativo.

Fazer isso não é tão difícil. Basta abrir a loja de aplicativos do celular, pesquisar pelo app do Caixa Tem e pedir para atualizar o mesmo. A depender da velocidade da internet do cidadão, o processo não dura mais do que alguns segundos.

Se ainda assim o problema persistir, o usuário do Auxílio Emergencial pode tentar recorrer ao Internet Banking. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, dá para realizar a movimentação do dinheiro do programa por lá.

Auxílio Emergencial

Como dito, os pagamentos das parcelas adicionais do Auxílio Emergencial começaram ainda nesta semana. Alguns grupos já receberam o dinheiro do benefício. Neste sábado (21), por exemplo, é a vez dos informais que nasceram nos meses de fevereiro e março.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros são usuários do Auxílio Emergencial no Brasil atualmente. Essas pessoas recebem montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público que recebe o dinheiro.

A ideia do Governo Federal é seguir com os pagamentos deste Auxílio até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Logo depois, eles querem começar os repasses do novo Bolsa Família. Pelo menos essa é a ideia do Palácio do Planalto até aqui.