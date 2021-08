Vacina contra Covid chega nos postos de saúde de Penedo

Campanha de imunização contro o coronavírus já atende 75% da população penedense

Decom PMP

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Penedo chega aos postos de saúde da cidade e da zona rural.

A assistência descentralizada da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começou pelos povoados Palmeira Alta e Santa Margarida.

O trabalho de imunização, fora da central instalada no ginásio da Escola Ernani Méro, será levado amanhã (quarta-feira, 25) para moradores da Ponta Mofina e comunidades próximas, durante a primeira edição do programa Saúde Por Todo Canto.

A vacina que salva vidas já tem sua primeira dose aplicada em 75% da população adulta de Penedo. Isso significa que das 45.767 pessoas residentes no município com idade igual ou maior do que 18 anos, 34.724 estão vacinadas.

O percentual do público-alvo da campanha com segunda dose aplicada é de 30% (13.953 pessoas), conforme os dados da Secretaria de Saúde de Penedo divulgados neste início de semana.

Confira abaixo os locais e data da vacinação contra Covid-19 nos postos de saúde, sendo que a segunda dose só está disponível para quem foi imunizado com a vacina AstraZeneca.

26 de agosto – Povoado Tabuleiro dos Negros

27 de agosto – Povoado Capela

30 de agosto – Conjunto Rosete Andrade

31 de agosto – Bairro Vitória

01 de setembro – Vila Matias

02 de setembro – população assistida por equipe de saúde do Gabriel 04

03 de setembro – população assistida por equipe do Gabriel 05

08 de setembro – Centro da cidade

09 de setembro – Bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro)

10 de setembro – população assistida por equipe do Raimundinho 09

13 de setembro – população assistida por equipe do Raimundinho 08

14 de setembro – população assistida por equipe do posto José Edileno

15 de setembro – Cooperativa

16 de setembro – Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho)

17 de setembro – Cohab

20 de setembro – Sesi

21 de setembro – Loteamento São José

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP