Prefeitura de Penedo homenageia trabalhadores com sorteio de prêmios e café da manhã

A administração que paga a folha dos servidores da Prefeitura de Penedo em dia e ainda dentro do mês trabalhado, desde janeiro de 2021, preparou uma homenagem especial ao funcionalismo municipal.

Nesta quinta-feira, 02 de maio, as equipes responsáveis pela limpeza pública, coleta de lixo, poda das árvores e obras feitas com recursos próprios do município foram recebidas na Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) com um reforçado e variado café da manhã.

Nesse ambiente de confraternização aberto com a benção do Padre Samuel Ventura, o Prefeito Ronaldo Lopes falou aos trabalhadores e trabalhadoras sobre a agenda que cumpriu no dia anterior, o 1º de Maio, percorrendo povoados de Penedo, o evento realizado pela Cooperativa Pindorama e a festa promovida na Praça Santa Luzia.

“Eu vim aqui para dar um abraço em vocês que representam realmente os trabalhadores de Penedo e quero estender para todos os funcionários da prefeitura”, disse Ronaldo Lopes, destacando o excelente trabalho das categorias reunidas na ocasião.

“Vocês representam realmente o trabalhador penedense, o trabalhador que faz essa cidade ficar limpa, ficar bonita e que está sempre pronto a atender também o pessoal do interior, com manutenção das estradas”, afirmou o gestor sobre o encontro que incluiu sorteio de prêmios.

“Nós estamos demonstrando a nossa satisfação com o trabalho de vocês, é isso que estamos fazendo hoje, reconhecendo o trabalho muito bem feito e convocando para trabalharmos cada vez mais”, encerrou Ronaldo Lopes no evento que contou com a presença do vereador Bili Marques, da vereadora Raquel Tavares e de membros da gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo.

SECOM PMP