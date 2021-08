Xiaomi anuncia mais lojas físicas no Brasil para 2021

Com pouco mais de dois anos de operação no Brasil, a Xiaomi, segunda maior fabricante de smartphones do mundo, retoma o plano de ampliação da atuação no País. A empresa anunciou novas unidades oficiais Xiaomi Store, que serão inauguradas ainda nesse ano em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba (PR) e Salvador (BA).

A primeira loja será no BarraShopping, no Rio, que ocorre entre os dias 9 e 12 de setembro. Outra unidade que será aberta no mês que vem, ainda sem data, é a do ParkShoppingBarigu?i, em Curitiba. Outras lojas também serão abertas, outra no Rio de Janeiro, no ParkJacarepaguá, e mais uma em São Paulo, no MorumbiShopping. Não foi revelada a estratégia para Salvador e as demais datas de inauguração serão reveladas em breve.

LEIA MAIS: Xiaomi conquista a segunda colocação do mercado global de vendas de smartphones

A marca já contava com duas lojas físicas em São Paulo, o canal e-commerce e parcerias estratégicas com grandes varejistas, operadoras e marketplaces nacionais para vender oficialmente no Brasil. Agora, com o arrefecimento da pandemia de covid-19, a empresa acredita que é hora de retomar o plano de expansão, definido em 2019. A empresa diz que esse é um de seus melhores momentos da história, já que a Xiaomi se tornou recentemente a segunda maior fabricante de smartphones no plano global.

Segundo a companhia, a escolha dos novos locais levou em conta a preferência dos fãs da marca, que ao longo dos últimos dois anos demonstraram muito interesse por contar com a Xiaomi em suas cidades. A Xiaomi levou em conta o engajamento do público nas redes sociais para escolher as regiões para novas lojas.

Modelo Store in Store em parceria com a Fast Shop

Além das cinco lojas próprias anunciadas, a Xiaomi também anunciou uma parceria com a Fast Shop. A fabricante vai inaugurar um espaço exclusivo dentro das lojas da varejista, no modelo chamado Store in Store. A primeira inauguração será na Fast Shop do Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, no próximo 21 de agosto.

Você Pode Gostar Também:

A parceria que começou há alguns anos através do marketplace da varejista, tem como objetivo atender as expectativas dos fãs locais da marca e proporcionar uma experiência de compra diferenciada para os consumidores. A oportunidade de abrir um espaço exclusivo surgiu após registrarem crescimento na procura e nas vendas dos produtos pelos canais digitais e lojas da Fast Shop no shopping Ibirapuera, em São Paulo e no próprio Dom Pedro.

Para a Fast Shop, a parceria com a Xiaomi vem se mostrando assertiva desde o início. A varejista aponta que está sempre ouvindo o que o cliente deseja e já tinha observado resultados positivos nas vendas de produtos da fabricante chinesa. Com o novo espaço exclusivo, a expectativa é que as vendas aumentem ainda mais.

A empresa destaca alguns produtos que serão vendidos na área exclusiva, como smartphones, smartwatches, smartbands, fones de ouvido, robô aspirador e patinete elétrico. Já os roteadores da Xiaomi serão vendidos exclusivamente na loja do Parque D. Pedro Shopping.

Operação brasileira e América “Lachina”

A Xiaomi afirma que, desde o início da operação no Brasil, vem acompanhando de perto as preferências dos consumidores. Ela destaca o interesse dos brasileiros pelos produtos do ecossistema Xiaomi, soluções inteligentes que podem ser conectados entre si. Metade da receita vem de smartphones, enquanto a outra vem de produtos inteligentes.

Isso é uma particularidade do Brasil, já que na maioria dos países, a proporção mostra a categoria de smartphones como a líder indiscutível. “Produtos como Balança, Mi Smart Band e Fones de Ouvido costumam figurar constantemente no nosso top 5 em vendas. É um ponto importante para a Xiaomi, pois temos a certeza de que o consumidor brasileiro realmente busca um ecossistema inteligente, alinhado com a proposta global da marca”, acrescenta Luciano Barbosa, head da Xiaomi Brasil.

De acordo com a Canalys, empresa de análises do mercado de tecnologia, a Xiaomi está expandindo seus negócios no exterior rapidamente. Somente nesse primeiro semestre, a América Latina cresceu mais de 300%, enquanto outras regiões, como África e Europa Ocidental, também registraram um aumento de demanda, com 150% e 50%, respectivamente, aponta a consultoria. No Brasil, no mesmo período, segundo a própria marca chinesa, a empresa teve crescimento de 370%.