Inscrições para o Enem PPL 2021 estão abertas

O período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2021 foi aberto nesta segunda-feira (6). Conforme o cronograma, as inscrições devem ser feitas até o dia 17 de setembro, por meio do sistema do Enem PPL. .

De acordo com o edital, o procedimento de inscrição das pessoas privadas de liberdade é de incumbência dos responsáveis pedagógicos indicados pelas unidades prisionais ou socioeducativas.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) receberá os pedidos de atendimento especializado e de uso de nome social também até o dia 17 deste mês.

Os responsáveis pedagógicos devem passar para os candidatos todas as informações do edital referente aos procedimentos do Enem PPL 2021. Além disso, eles devem acompanhar todas as etapas do exame e informar aos candidatos as notas obtidas nos provas.

Sobre o Enem PLL 2021

Conforme o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do exame regular. O que diferencia os exames são os locais de aplicação, já que os candidatos do Enem PPL realizam as suas provas dentro das unidades prisionais ou socioeducativas.

A aplicação das provas do Enem PPL 2021 está prevista para acontecer nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022. No primeiro dia, a aplicação será das 13h30 às 19h, já no segundo dia as provas serão realizadas das 13h30 às 18h30.

De acordo com o edital, apenas os candidatos maiores de 18 anos poderão usar os resultados do exame para ingresso em cursos do ensino superior. Já os menores poderão realizar o exame somente para a autoavaliação.

Confira mais detalhes no edital do Enem PPL 2021.

