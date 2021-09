Quais os tipos de campanha de Crowdfunding?

O Crowdfunding é um modelo de financiamento coletivo que se destaca pela praticidade e eficiência. Sendo assim, é ideal para a criação de projetos através do investimento de outras pessoas. Porém, pelo fato da plataforma ser dividida em diversas modalidades, é possível haver dificuldades na hora de escolher qual a melhor para o seu negócio. Por isso, entenda qual o objetivo de cada uma.

Crowdfunding tradicional

O estilo de campanha financiamento coletivo mais popular é o pontual. Essa modalidade de crowdfunding tem um orçamento pré-estabelecido e uma data determinada para encerrar a arrecadação, ou seja, quem se identificar com o seu projeto apoiará apenas uma vez.

Esse processo é mais interessante para projetos que possuem começo, meio e fim, como: lançamentos de livros, ações sociais e criação de eventos. Desse modo, o Crowdfunding pode ser utilizado para financiar todo o projeto ou para ser apenas um pontapé inicial.

O ideal é conseguir construir uma comunidade engajada com a sua causa, pelo fato de a divulgação da campanha ser mais fácil, assim como a arrecadação de mais dinheiro. Além disso, no processo, é comum o oferecimento de brindes ou recompensas em troca de doações.

Crowdfunding Contínuo

O principal objetivo nesse estilo de investimento é possibilitar a sustentabilidade financeira de quem está realizando um projeto. Essa modalidade de financiamento coletivo é utilizada em campanhas criativas e de longa duração. Ter noção dessa característica é importante para saber como fazer crowdfunding de sucesso.

Em outras palavras, o financiamento coletivo contínuo funciona como um clube de assinatura. Por exemplo, um escritor que lança um livro mensalmente consegue encontrar uma rede de apoio mensal, possibilitando arrecadar dinheiro online para entregar os conteúdos na melhor qualidade, ou seja, os colaboradores investem todo mês para que o projeto não acabe.

Equity Crowdfunding

O Equity Crowdfunding é utilizado principalmente em empresas. Esse estilo de financiamento coletivo é voltado para negócios de pequeno e médio porte, que buscam investimentos com o objetivo de expandir a marca.

O processo é uma troca. Nesse sentido, os apoiadores são investidores; ao invés de recompensas, os colaboradores recebem um percentual da empresa. Com isso, assumem direitos e deveres de acionistas.

Debt Crowdfunding

Também utilizado por empresas, a modalidade funciona como de pessoas físicas para as empresas. Desse modo, é essencial determinar na campanha a data do reembolso e como o dinheiro será utilizado.

Os empreendedores optam por essa opção de negócios, pois, os juros são menores que os empréstimos realizados em bancos.

Crowdfunding Imobiliário

Essa modalidade é utilizada no financiamento coletivo para empreendedor do ramo imobiliário, porque as incorporadoras conseguem arrecadar fundos para pagar pelas propriedades.

As pessoas investidoras recebem em troca um retorno financeiro periódico com a receita gerada por aquele imóvel. De modo que, é uma ótima opção para as empresas imobiliárias, pois, como são muitos colaboradores, os valores de investimento podem ser menores.

O Crowdfunding possui diversas modalidades e virou tendência no mercado de investimentos. Por isso, se você quer começar a utilizar a plataforma de investimento nos seus negócios, é importante realizar uma pesquisa e análise para decidir qual estilo de projeto é ideal para a sua empresa.