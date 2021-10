CAPS Dr. Oceano Carleal em Penedo está instalado em novo endereço

DECOM PMP

A partir dessa segunda-feira (18), o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Dr. Oceano Carleal está funcionando em novo endereço, localizado na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 606, próximo ao CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social .

O local especializado em saúde mental, setor integrado a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo, continua funcionando de segunda a sexta-feira das 07 ás 16h.

De acordo com a Diretora do CAPS, a enfermeira Isabel Leite, a mudança de endereço ocorreu visando sempre manter o melhor atendimento aos usuários, sendo observadas todos os aspectos necessários para a manutenção do conforto e acessibilidades para todos.

O CAPS oferece diversos tipos de atividades terapêuticas, por exemplo: psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos familiares.

Para ser atendido é necessário passar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde reside, sendo depois encaminhado para o atendimento ambulatorial. Após esse processo o paciente é encaminhado ao CAPS.

Porém segundo Isabel Leite nos casos mais graves, os pacientes podem ser levados diretamente para o Centro de Atendimento Psicossocial.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP