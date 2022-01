Marketplace e e-commerce: fatores complementares no mercado digital

O e-commerce é uma das melhores maneiras de atuação na era digital, sendo complementada pelo marketplace, considerando que a internet é o local no qual se encontra o negócio e o público alvo, por isso, as plataformas de marketplace ganham o mercado de maneira rápida.

Marketplace: oportunidade de gestão e elevação das vendas no empreendedorismo

Entretanto, para que esse encontro ocorra é necessário que o empreendedor atue considerando as dinâmicas estratégicas do mercado atual, otimizando suas vendas por meio dos canais de marketplace.

Fatores complementares no mercado digital

O comércio eletrônico tem se popularizado cada vez mais, independentemente se estamos pensando em um e-commerce próprio ou em uma plataforma de marketplace, até porque são fatores que não são excludentes, eles podem funcionar de maneira complementar.

Sendo assim, você pode ter o seu e-commerce e disponibilizar produtos em plataformas de grande número de acessos, considerando que essa disponibilidade pode tornar a sua marca bastante conhecida pelo seu público-alvo.

Cada vez mais o e-commerce tem se popularizado e ganhado a atenção do público, por isso, os marketplaces são oportunidades de negócio para o empreendedor.

O MercadoLivre e o Shopee são exemplos de plataformas de marketplace que estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Por isso, até mesmo empresas renomadas estão realizando vendas no modelo marketplace, como é o caso das americanas.com, Magazine Luiza e Casas Bahia.

Ampare o seu funil de vendas através das ações de marketing digital

Sendo assim, é amplo o espaço no mercado para quem empreende através de um e-commerce. Todavia, para que você consiga obter a atenção do público, você deve corroborar todos os fluxos anteriores a essa visibilidade.

O seu funil de vendas deve ser atualizado e o marketing digital deve funcionar amparando todos os fluxos internos. Por isso, o empreendedor deve fazer uso de ferramentas estratégicas para que direcione o seu produto, entendendo as ameaças e as oportunidades do seu segmento de atuação.

Oportunidade de fidelizar o cliente

Além disso, a inovação deve ser um valor empresarial, bem como a empresa deve elaborar estratégias para gerar a fidelização do cliente.

Certamente todos esses fatores colaboram para que a sua marca cresça e você possa ganhar espaço na internet, disponibilizando seus produtos no seu próprio site e também através de plataformas de marketplace, já que essa é uma grande oportunidade inerente à era digital. Certamente, a atuação no e-commerce deve ser estrategicamente planejada para que possa amparar o aumento das vendas através da plataforma de marketplace.