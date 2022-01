Plano do Turismo de Penedo é apresentado durante posse do COMTUR

Solenidade também promoveu a entrega do Selo Turismo, Limpo e Seguro pela Sedetur

Decom PMP

As diretrizes para o desenvolvimento do turismo na cidade berço da cultura de Alagoas estão prontas, documento para o período 2022/2025 produzido pelo Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) e divulgado nesta quinta-feira, 13.

Formado por representantes de setores públicos e privados diretamente relacionados com a atividade econômica que tem prioridade no governo Ronaldo Lopes para gerar mais emprego e renda no município, o COMTUR de Penedo também empossou sua nova diretoria durante a solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria.

O compromisso dos integrantes do conselho municipal agora presidido por Ângela Moura ganhou reconhecimento público, com a entrega de certificado pela contribuição e assiduidade na agenda de trabalho de membros do colegiado parabenizado pelo Prefeito de Penedo.

“Nossa cidade vive um momento em que todos queremos e sabemos o que fazer para seu desenvolvimento e isso depende de nós, do nosso trabalho, e o Conselho é fundamental para que isso aconteça”, destacou Ronaldo Lopes sobre os investimentos em infraestrutura feitos em parceria com o governo estadual e recursos próprios do município.

O gestor penendeses enalteceu a atuação de operadoras de projeção nacional e o trabalho das empresas da cidade apoiado por sua administração, esforço conjunto destacado pelo empresário Alexandre Malta. Ele parabenizou Ronaldo Lopes por estabelecer uma relação de proximidade com o empresariado local, contato direto que era aguardado por quem investe aqui e viabiliza o surgimento e a manutenção de trabalho para famílias penedenses.

Nem mesmo a pandemia de Covid, que ainda impacta a economia de forma negativa, conseguiu desmobilizar o trade turístico de Penedo. Conscientes que bastava se adequar às normas sanitárias para retomar o atendimento ao público, donos de restaurantes, bares e meios de hospedagem receberam o Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Pedro Soares, parabenizou todos os envolvidos pelos relevantes serviços prestados, seja no COMTUR ou por atenderem as condições do certificado que Penedo também recebeu, o primeiro município da região Sul de Alagoas a ser habilitado com o Turismo Responsável.

O gestor da Sedetur Penedo frisou ainda que qualquer empresário pode ter acesso ao Selo, basta se adequar aos padrões vigentes de combate à pandemia para depois receber a inspeção da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Turismo do município considerado um ‘vencedor’.

A conquista dos que não desistem da vitória veio no pronunciamento do empresário Germano Regueira para definir também o resultado das batalhas do empresariado penedense para superar as adversidades causadas pelo coronavírus.

Texto Fernando Vinícius

Foto Capa – Antônio Fon

Fotos Deywisson Duarte