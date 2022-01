Prefeitura de Agudo – RS encerra inscrições de estágio hoje (10)

No Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Agudo encerra inscrições nesta segunda-feira (10). O edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cursos de Artes; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis / Ciências Econômicas; Técnico em Administração / Secretariado; Técnico em Agropecuária / Zootecnia; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Pedagogia; Pós Graduação na área de Educação; Serviço Social/ Ciências Sociais; Técnico em Informática; Ensino Médio; Administração; Arquitetura e Urbanismo; Direito; Educação Especial; Educação Física – Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Civil; Farmácia; Geografia; História; Letras – Inglês / Português / Alemão; e Matemática.

A bolsa auxílio corresponde aos valores de R$ 6,79 a R$ 10,24 por hora, acrescido de R$ 76,29 de auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2022, exclusivamente, no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas de forma online no dia 14 de janeiro de 2022, das 14h às 15h30.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2021