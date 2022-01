Vale-Gás NACIONAL tem calendário divulgado; veja as datas

Famílias de baixa renda residentes dos municípios que estão sofrendo com as fortes chuvas no estado da Bahia e de Minas Gerais já estão recebendo o Auxílio Gás dos Brasileiros. O pagamento foi caracterizado como prioritário, visto que muitos cidadãos estão passando necessidades nessas regiões.

Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 100 mil famílias afetadas estão sendo beneficiadas com o benefício, inicialmente. A equipe já disponibilizou a lista com o nome dos municípios prejudicados que serão contemplados nesta rodada inicial. Os demais contemplados receberão o benefício a partir do dia 18 de janeiro.

Qual o valor do vale gás?

O auxílio gás terá valor inicial de R$ 52, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de 13 kg. Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até um salário mínimo, e as que possuem entre seus membros segurado do BPC.

As mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva de urgência também receberão o vale gás. Ao todo, o benefício será destinado a cerca de 5,5 milhões de famílias.

O programa terá duração de 5 anos, caso não seja prorrogado pelo Governo Federal. Neste sentido, o pagamento será de 30 parcelas, sendo uma a cada dois meses.

Calendário de janeiro do vale gás

Confira a seguir as datas de pagamento do auxílio gás, segundo o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS):

Final NIS 1: 18 de janeiro;

Final NIS 2: 19 de janeiro;

Final NIS 3: 20 de janeiro;

Final NIS 4: 21 de janeiro;

Final NIS 5: 24 de janeiro;

Final NIS 6: 25 de janeiro;

Final NIS 7: 26 de janeiro;

Final NIS 8: 27 de janeiro;

Final NIS 9: 28 de janeiro;

Final NIS 10: 31 de janeiro.

Com relação aos depósitos e saques, o benefício será repassado por meio dos pagamentos do Auxílio Brasil. Os beneficiários poderão consultar a disponibilidade dos recursos no aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, além de entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111.