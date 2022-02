Nova pesquisa IBRAPE mostra 88% de aprovação do governo Ronaldo Lopes em Penedo

A população penedense tem se mostrado bastante satisfeita com o desenvolvimento de Penedo

A gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo vem realizando uma ótima administração durante esses 14 meses no município ribeirinho penedense. Priorizando sempre os cidadãos, com obras que beneficiam não só a população da cidade, mas também da zona rural, valorização do servidor, saúde e educação a todo vapor, resultam em uma avaliação excelente, assim mostra o instituto de pesquisa IBRAPE, em pesquisa realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, com 800 pessoas, acima de 16 anos.

Foi feita a seguinte pergunta aos entrevistados: O(a) sr(a) aprova ou desaprova a maneira como o prefeito Ronaldo Lopes vem administrando?

88% aprovam

11 % desaprovam

1% não souberam ou não quiseram opinar

De acordo com o IBRAPE, o intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 3.0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Fonte: IBRAPE