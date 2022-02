Prefeito Djalma Beltrão fala em entrevista sobre carnaval e racha político em Piaçabuçu

O prefeito Djalma Beltrão (MDB), junto a vereadores da base aliada e ao lado da primeira-dama e Secretária de Cultura e Juventude, Adriana Brêda e também da Secretária de Compras, Geane Dias, concedeu entrevista no início da tarde desta terça-feira, 22, ao radialista Luiz Carlos, âncora do programa Vida Real da Rádio Penedo FM. Durante o bate-papo com Luizão, como é conhecido o profissional do rádio, o chefe do Executivo da cidade ribeirinha, falou sobre a esperança que tem alimentado em relação a resolução do problema da constante falta d’água em Piaçabuçu, acreditando também que após a concessão dos serviços prestados atualmente pela CASAL, o saneamento na cidade será executado pela empresa vencedora do leilão do chamado Bloco B, que reuniu outras empresas de abastecimento do Baixo São Francisco.

Sobre o problema de falta d’água no Pontal do Peba, principalmente no período carnavalesco, o prefeito informou que a Associação de Moradores que abastece as casas tem sempre procurado melhorar o serviço sendo que o número de pessoas em épocas festivas praticamente triplicam. Em relação ao rateio do FUNDEB, o prefeito informou que o município de Piaçabuçu está entre os que pagam melhor os seus professores, explicando que o rateio se trata de uma sobra, sendo que Piaçabuçu não sobra por conta de já fazer essa distribuição pagando um maior salário aos servidores da educação.

Ainda falando sobre Carnaval foi informado que um decreto municipal proibiu qualquer festa em espaço público, sendo os festejos cancelados pela prefeitura, no entanto, a preocupação com a segurança dos foliões que escolherem o Pontal do Peba como destino durante o reinado de momo, agentes de trânsito estarão orientando motoristas, bombeiros militares e civis de olho em banhistas, serviços essenciais como coleta de lixo e plantão médico também serão priorizados. Em relação ao uso de paredões no Distrito do Pontal do Peba, o prefeito foi enfático ao afirmar que qualquer pessoa que se sentir incomodada deverá acionar a polícia militar que estará atenta a perturbação do sossego alheio que é crime.

Perguntado sobre o racha político entre Djalma e a vice-prefeita, Keity Darlian, o prefeito explicou que seu grupo tem compromisso com o deputado federal Marx Beltrão, além do ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão que lançou pré-candidatura a federal, sendo que a vice-prefeita decidiu por apoiar um nome diferente daqueles que foram colocados para o grupo político liderado por Djalma.

“Só precisamos salientar que não foi o nosso grupo que mudou de rumo, mas, a própria vice-prefeita e seu esposo Fábio, ex-secretário de Assistência Social, quando decidiram por apoiar um candidato a deputado federal diferente dos apresentados pelo nosso grupo. Nossa vice é uma pessoa fora de série que gosto muito e tem ajudado demais nossa gestão, mas, tem decisões que precisam ser acatadas e sem briga nenhuma continuamos o nosso trabalho e é vida que segue”, concluiu o prefeito Djalma Beltrão.