Funtrab oferece mais de 800 vagas nesta segunda-feira (28)

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de oportunidades de recolocação profissional. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece mais de 800 vagas nesta segunda-feira (28), somente em Campo Grande.

Grande parte das vagas são para os cargos de auxiliar de limpeza, pedreiro, servente de obras, vendedor pracista e vendedor interno, mas há também oportunidades para viveirista florestal, atendente de farmácia, eletricista, cozinheiro, encanador, enfermeiro, gerente de marketing, atendente de loja, auxiliar de jardinagem, mecânico, porteiro, recepcionista, social media, auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores), auxiliar de padeiro, auxiliar de pessoal, auxiliar de pessoal(PcD), encarregado eletricista de instalações, enfermeiro, engenheiro elétrico, estoquista, expedidor de mercadorias, faxineiro, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de manutenção de máquinas industriais, mecânico de máquinas pesadas (manutenção), entre outras.

Além da capital, em todo o Estado são mais de 2.200 oportunidades nas mais diversas áreas e funções, como mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, monitor agrícola, operador de processo de produção, motorista de caminhão-guincho médio, analista de planejamento de manutenção, assistente administrativo, borracheiro, carregador e descarregador de caminhões, eletricista de instalações industriais e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o aplicativo “MS CONTRATA+” para agendar o atendimento na Funtrab. No dia marcado, os candidatos deverão ir até o local com RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho.

A Funtrab está localizada na rua 13 de maio, nº 2773, com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Nas cidades do interior também há locais de atendimento. Quer saber mais? Clique aqui e confira a lista completa de vagas disponíveis.