Prefeitura de Antônio Prado – RS abre Concurso público

A Prefeitura Municipal de Antônio Prado – RS abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Atendente de Creche (1 vaga); Médico Clínico Geral (1 vaga); Médico Ginecologista (1 vaga); e Escriturário (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.674,26 a R$ 8.288,30, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 31 de março de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos, ou presencialmente, na unidade do Cras – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na rua 7 de setembro, nº 976, Bairro Fátima, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 180,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 1º de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2022