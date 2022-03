Saiba como fazer 3 receitas com tangerina

Hoje iremos te mostrar dicas incríveis de como fazer 3 receitas com tangerina. Fruta com sabor marcante e com personalidade, a tangerina está no time das frutas que você ama ou odeia. Ácida, doce e bem amarelinha, essas características rendem receitas ótimas. Acompanhe neste artigo como repaginar a tangerina em receitas imperdíveis e que você vai querer mais e mais.

Origem da tangerina

Bem cítrica, suculenta, saborosa e com um perfume intenso, a tangerina é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Ela se adaptou bem ao nosso clima e é produzida praticamente durante o ano todo.

Originária da Ásia, precisamente do sul da China, onde é cultivada há milênios, segundo historiadores desde antes de Cristo. No Brasil chegou junto com o período do descobrimento e, atualmente, o estado de São Paulo é o maior produtor dela.

Há uma confusão entre a tangerina e as mexericas: as tangerinas são maiores, doces e suculentas. Já a mexerica é menor, com a casca mais áspera e seu sumo é azedo.

As variedades de tangerinas mais conhecidas e consumidas são: Ponkan, Clementina e Cravo.

1 – Bolo de tangerina

Cheiro de bolo pela casa já é bom, agora imagina o cheiro de um bolo de tangerina? Incendeia o quarteirão!

Primeiramente, para fazer este delicioso bolo perfumado você vai precisar de :

4 tangerinas médias

1 xícara de óleo

Adicione 2 xícaras de açúcar

Coloque mais 2 xícaras de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de chá de fermento

Modo de preparo: Antes de tudo, descasque as mexericas e retire a parte branca, juntamente com os caroços de cada gomo. Logo após, coloque todos os ingredientes no liquidificador , menos a farinha e o fermento e bata por 6 minutos. Despeje a mistura em uma tigela e vá adicionando a farinha aos poucos, mexendo sempre sem parar. Por fim, acrescente o fermento, mexa rapidamente e leve para assar em forno pré-aquecido a 80°C graus por 40 minutos.

2 – Torta sobremesa de tangerina

A saber: essa torta tem uma finalização muito requintada, deixando-a com ar de sobremesa de data especial. Dessa forma, use e abuse dessa receita em datas como natal, ano novo ou comemorações diversas.

Sendo assim, você vai precisar de:



2 xícaras de farinha de trigo

1 lata de leite condensado

2 xícaras de suco de tangerina

Coloque 1 colher de fécula de batata

2 gemas

4 colheres de margarina

Adicione 1 colher de fermento em pó

1 creme de leite

Inclua mais 1 colher de amido de milho

1 lata de leite

Raspas de tangerina

3 tangerinas médias descascadas sem sementes

Preparo da massa: Primeiro, em uma vasilha grande, coloque a farinha, a margarina, meia lata de creme de leite, e o fermento em pó. Sove delicadamente a massa, deixe descansar por 30 minutos na geladeira.

Preparo do recheio: Em segundo lugar, na panela, misture o leite condensado, a mesma medida de leite integral, as gemas e o amido de milho. Mexa e leve ao fogo baixo até ferver, mexendo sempre. Desligue e reserve.

Preparo da cobertura: Em uma panela, misture o suco de tangerina, o açúcar e a fécula. Leve ao fogo baixo até engrossar. Desligue e reserve.

Montagem: Por último, abra a massa reservada com um rolo, forre o fundo e as laterais de uma forma, preferencialmente de fundo removível. Fure toda a massa com um garfo e, logo após, leve para assar em forno a 200°C graus por 20 minutos. Logo após, deixe esfriar.

Logo após, coloque o recheio na massa assada, espalhe os gomos da tangerina sem pele e sem semente sobre a torta até cobri-la totalmente. Finalize com a cobertura, leve à geladeira por pelo menos 4 horas, desenforme e sirva gelada.

3 – Mousse de tangerina

Essa receita é refrescante, leve e, com certeza, muito saborosa, por isso ela é ideal para os dias quentes.

É uma sobremesa rápida, fácil e, principalmente, prática!

Sendo assim, você vai precisar de:

Primeiro, 250 ml de suco concentrado de tangerina;

Em segundo lugar, 1 latinha de leite condensado;

E, por fim, um creme de leite (pode ser em lata).

Para finalizar, bata todos os ingredientes no liquidificador por 5 minutos, coloque em um recipiente e, logo após, leve à geladeira. Pode decorar com raspas de tangerina, geleia ou com os gomos da fruta.

Benefícios da tangerina

A tangerina é uma fruta rica em polifenóis, carotenóides e ácido ascórbico. A saber: essa variação da vitamina C é responsável por absorver o ferro para dentro das células e, assim, estimular a produção do colágeno e, além disso, é um importante antioxidante para nosso organismo.

Sendo assim, quanto mais in natura você consumir esse fruto, maior o aproveitamento dos seus nutrientes.

Por fim, aproveite que o outono está chegando, pois esse é o melhor momento para encontrar boas tangerinas no mercado. Isso porque, é nessa época que a sua colheita começa a ser mais abundante, ou seja: os meses frios são a época dessa fruta tão saborosa!

Agora que você já sabe os benefícios da maravilhosa tangerina, aproveite as receitas e, principalmente, a grande disponibilidade dessa fruta em quase todas as épocas do ano!