Coisas que precisa de saber sobre as viagens ao México

O México é tecnicamente um país do terceiro mundo, mas certamente não é todas essas outras coisas. Em comparação com a maior parte do mundo, o México tem uma economia próspera, uma infra-estrutura altamente desenvolvida, e baixas taxas de mortalidade infantil.

O país do México tem uma das comunidades linguísticas mais diversas do mundo. O México é o único país do continente americano com uma diversidade de línguas indígenas comparável com a de outros países.

O que torna o México famoso? O país desfruta agora de uma cultura diversificada e é conhecido pela sua cozinha apimentada, bebidas divertidas, e algumas das melhores praias do mundo.

Aqui estão as coisas que é preciso saber quando se viaja para o México:

Pagamento do Visitax

O Visitax é uma aplicação governamental que permite aos turistas estrangeiros pagar contribuições. Deve fornecer as informações solicitadas e efectuar o pagamento correspondente a fim de completar o processo. Pode pagá-la no aeroporto de Cancun, mas muitas pessoas estão apenas a passar pelos cobradores, recusando-se a pagar. Se exceder a duração do seu visto, será multado. Não haverá longas filas no aeroporto. Por conseguinte, o visitax é crucial quando se viaja para o México.

Planeie cuidadosamente a sua viagem

O México é um lugar excitante com muitas experiências culturais únicas e paisagens deslumbrantes para ver. Viajar é descobrir o que funciona melhor para si e para as pessoas com quem está a viajar. Os seus amigos e poderá preferir festejar em vez de visitar museus e locais históricos. Prepare-se antes para esse estilo de vida de viagem.

Não perca a folha de papel (FMM) que recebe na Alfândega

Deve ter cuidado quando o agente de imigração mexicano lhe entregar o seu passaporte carimbado, porque pode haver algo mais escondido no seu interior. Os visitantes do México preencherão uma pequena secção do formulário de imigração que, na realidade, está em papel separado.

Este será arrancado e inserido no seu passaporte. É o seu Formulário de Imigração Múltipla (FMM). Segure-o; vai precisar dele para deixar o país (ou será multado)!

Nunca beba a água da torneira!

A água da torneira do México não é potável para beber em praticamente qualquer lugar, por isso nunca beba directamente da torneira. Muitas vezes, os turistas têm de passar muito tempo à procura de água e muitas vezes são enganados pelos vendedores empreendedores que vendem água engarrafada.

O custo da água engarrafada soma-se rapidamente, e o plástico mata o ecossistema local. A solução mais conveniente e ecológica é embalar uma garrafa de água com um filtro de grau de viagem, para que se possa beber água em qualquer lugar.

Utilização pesos sempre que puder

Parece que muitas pessoas parecem pensar que só porque muitos lugares turísticos no México aceitam o dólar americano, não têm de adquirir pesos.

A melhor opção é trocar dólares à melhor taxa que encontrar, mas se não tiver um cartão multibanco que dê a taxa de empréstimo interbancário, então pode usar um cartão de crédito que lhe dá essa taxa sem taxas de transacção estrangeiras.

Faça o que fizer, por favor pague em pesos. Nesse caso, continue a gastar esses dólares, a menos que goste de dar dinheiro.