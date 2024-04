Harvey Weinstein alegre e choroso depois que a condenação por estupro em Nova York foi anulada

Representante de Weinstein Juda Engelmayer disse ao TMZ que ela conversou com seu cliente duas vezes hoje, e ele está maravilhado com a notícia da decisão do Tribunal de Apelações na quinta-feira … que determinou que seus direitos constitucionais foram violados em 2020, durante o julgamento.

No entanto, Juda diz que o desgraçado magnata do cinema – atualmente encarcerado em uma prisão estadual no norte do estado de Nova York – está apenas cautelosamente otimista em relação à decisão do tribunal e sabe que tem um caminho difícil pela frente, especialmente porque resta saber se e quando. ele será processado novamente.