Como aromatizador de ambiente caseiro

A saber, o aromatizador de ambiente tem a “cara” dos donos da casa! Identifica as pessoas e, principalmente, os seus gostos. Por isso, hoje vamos ensinar como fazer um aromatizador de ambiente caseiro, bem como dar a sua essência nesse produto.

Por isso, para fazer o seu aromatizador caseiro, é preciso saber dicas de como usar em sua casa, além de aprender como escolher as melhores essências, locais próprios no ambiente para colocar, entre outras dicas que vamos apontar na sequência. Sendo assim, continue lendo para saber!

Dicas para usar aromatizadores caseiros

Os aromatizantes caseiros são excelentes opções, mas saiba que existem algumas dicas especiais para fazer as melhores escolhas. Confira.

Escolha essências que estimulem os seus sentidos

Sabemos que as essências agem diretamente em nossos sentimentos, percepções e, ainda, em nossa saúde. É por isso que sentimos prazer quando cheiramos um perfume que gostamos ou temos mal-estar ao entrar em um banheiro sujo, por exemplo.

Teste e prove essências que deem a sensação de limpeza, paz e harmonia na casa. As essências são muito pessoais, algumas pessoas se sentem bem com uma essência, que outras pessoas não gostam. Por isso, escolha a de sua preferência, pois quem mora na casa é você!

Normalmente, as essências cítricas deixam as pessoas mais dispostas. Por outro lado, por exemplo, a de lavanda tem efeito relaxante.

Inclua o aromatizador de ambiente na decoração da casa

O aromatizador de ambiente também pode ser incluído na decoração da casa como, por exemplo:

Aromatizador de varetas: possuem vidros coloridos que podem combinar com a decoração do seu lar;

Aromatizadores caseiros com cascas de laranja: pode decorar mesas ou estantes.

Faça o seu próprio aromatizador caseiro

Crie novos perfumes e decore a sua casa: além de perfumados, os aromatizadores podem encher de estilo o seu cantinho. Para fazer esse produto de forma caseira é muito simples mas, considere as dicas dadas e, principalmente, respeite as suas preferências e escolhas.

Dicas para fazer aromatizador de ambiente caseiro

Agora, vamos dar algumas receitas de como fazer em casa o seu próprio aromatizador. Confira a seguir e faça hoje mesmo.

Receita para fazer aromatizador de ambiente caseiro em spray:

Você vai precisar de:

Cascas de laranja;

Cravos da Índia;

Água.

Coloque os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Aguarde até que a mistura levante fervura e libere o odor característico. Na sequência, retire do fogo e espere esfriar. Coloque em um recipiente com spray e utilize nos ambientes que você quiser.

Receita para fazer um difusor de ambiente caseiro

Você vai precisar de, primeiramente, 1 recipiente de vidro. Logo após, é necessário ter sal grosso, algumas laranjas e, por último, cravo da Índia.

Descasque a laranja, retirando toda a casca numa tira única. Enrole em seguida, de forma a formar uma flor. Coloque a flor dentro do recipiente de vidro, com água e sal grosso. Organize os cravos da Índia junto com a flor de casca de laranja e deixe no local escolhido.

Além de ficar como objeto de decoração, você vai ter um ambiente aromatizado.

Receita de aromatizador de ambiente caseiro com varetas

Você vai precisar de:

250 ml de álcool de cereais;

50 ml de água;

50 ml de essência;

10 ml de fixador;

Corante;

Palitos de churrasco, sem as pontas;

1 recipiente.

Coloque no recipiente o álcool, a água, a essência e o fixador, misturando bem. Leve ao freezer e deixe por 5 dias, para macerar. Passados o período, retire do freezer e coloque os palitos dentro do recipiente.

A cada 1 ou 2 vezes por semana, vire os palitos para liberar mais o odor.

Receita de velas caseiras aromatizadas e decorativas

Você vai precisar de:

Primeiro, ½ maçã cortada em fatias finas;

Em segundo lugar, adicione 1 limão pequeno cortado em rodelas;

Além disso, inclua 1 galho de alecrim fresco;

Adicione, logo após, a água;

1 pote de vidro;

Para finalizar, 1 aparelho de fondue de cerâmica.

Primeiramente, coloque dentro do pote de vidro a maçã, o limão e o alecrim. Dessa forma, ferva a água e despeje em cima da maçã e do alecrim. Logo após, acenda a vela do aparelho de fondue e coloque o pote em cima.

Assim, o calor da vela liberará o aroma dos ingredientes. Por último, apague a vela ao sair do ambiente.

Sabemos que toda casa precisa ser útil, funcional e, principalmente, acolhedora na medida certa — tanto para os moradores quanto para os visitantes. Mas, como atingir esse cenário ideal? Aposte nesses aromatizadores!

Por fim, apresentamos diferentes formas de aromatizadores de ambiente caseiros, para que você escolha a melhor maneira de fazer o seu.

Sendo assim, teste as fragrâncias e escolha a que mais combina com você.

E aí, gostou de ver como fazer um aromatizador de ambiente caseiro super cheiroso, barato e funcional? Agora é só criar!