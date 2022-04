Competição de MMA agitará a cidade de Penedo

Nos dias 8 e 9 de julho será realizado um dos maiores eventos esportivos do Baixo São Francisco, o PENEDO FIGHT NIGHT.



O evento será sediado na cidade de Penedo, e tera uma estrutura moderna para que o público possa apreciar um esporte que vem ganhando muito destaque no mundo inteiro, o MMA.

Esse sera o primeiro evento desta modalidade na região, em estilo UFC e contará com a participação de vários atletas do nordeste entre profissionais e amadores.

Um dos objetivos do evento é trazer algo inovador para a cidade e para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ver o MMA tão de perto, assim como também trazer visibilidade aos atletas que possuem um futuro promissor dentro do esporte, quem sabe realizando o sonho de se tornar um campeão a nível nacional e até mundial.

A entrada no dia das lutas, para quem optar ficar nas arquibancadas, será o valor de R$10 reais + 1 kg de alimento não perecível, quem optar por ficar mais próximo do octógono terá duas opções, mesas e cadeiras individuais, ambos com preços acessíveis. As duas opções além do valor também precisarão levar 1kg de alimento não perecível, que serão doados a famílias carentes. A venda das pulseiras será divulgada em breve, para ficar por dentro de tudo que vai rolar no evento basta seguir o Instagram oficial @penedofightnight e da organização @tsunamy_karatemma.

Por Assessoria