Jogo do Bicho: a história do jogo popular do Brasil rumo à legalização

O Jogo do Bicho é um jogo de azar e, até o momento, não há leis que autorizem os apostadores a jogarem legalmente. Na verdade, isso pode ser questão de tempo, pois há um projeto de lei que pretende regulamentar estes jogos.

Você sabe como esse jogo tão popular entre os brasileiros nasceu e ganhou espaço? Siga em frente para saber mais curiosidades sobre o Jogo do Bicho.

Como tudo começou…

O Jogo do Bicho é tipicamente brasileiro e foi criado em 1892 por João Batista Viana Drummond. O fato interessante é que o criador do jogo também era dono do mais antigo zoológico do Brasil, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.

Com o objetivo de aumentar a renda do Zoo com o aumento do número de visitantes, o jogo foi uma estratégia interessante. Afinal, oferecer uma recompensa a quem tivesse o bilhete com o animal premiado, atraiu muita gente.

Tudo funcionava basicamente da seguinte maneira: os visitantes compravam o bilhete para entrar no zoológico. Então, os bilhetes tinham a estampa de um dos 25 animais do zoo, que passaria por uma premiação no final do dia. Com isso, quem fosse premiado, receberia em dinheiro valores acima do que pagou na entrada.

Em tempos de crise, essa foi a solução encontrada por João Batista Viana Drummond para arrecadar fundos. Mas com o tempo o jogo saiu do território do zoológico e os números relacionados a animais ganhou o Rio de Janeiro, inicialmente.

No entanto, não demorou muito para a proibição do jogo vir. Até aí, já era possível encontrar diversos bicheiros na rua vendendo bilhetes que poderiam estar premiados e render dinheiro aos jogadores. O jogo já havia se tornado popular e passou a ser feito debaixo dos panos, como é hoje.

A principal vantagem é que os jogadores não eram obrigados a investir quantias altas para se divertirem. Além disso, poderiam arrecadar até 20 vezes o valor que jogaram em sua aposta, sendo interessante. Mas é claro: a sorte deveria estar do lado do jogador para arrecadar essa bolada.

Como funciona o Jogo do Bicho

Como falamos anteriormente, o jogo é composto por 25 animais e cada um deles é representado por grupo de quatro números. Então, ao invés de escolher o animal em si, os jogadores apostam nos números que vão de 00 a 99. Mas nos sorteios, são premiados números com quatro dígitos, por exemplo: 4632.

São sorteados cinco prêmios em cada sorteio. Então, se o número 4632 estiver entre eles, o jogador vencerá sua aposta. Aliás, cabe lembrar que somente os últimos dois dígitos representam um animal. No caso, o 32 é representado pelo Camelo.

Cabe ressaltar que existem diversas categorias de Jogo do Bicho e cada uma delas tem características diferentes. Então, cabe ao jogador escolher o tipo mais interessante.

Jogo do Bicho e legalização

O processo de legalização dos jogos de azar está em andamento, mas ainda é incerto. O Jogo do Bicho, como um jogo de azar, seria beneficiado com a regulamentação. Mas quem mais ganharia com isso, certamente, seriam os jogadores.

A legalização trará benefícios aos jogadores e ao país. Afinal, o jogo do bicho arrecada muito dinheiro de forma ilegal e que deixa de ser recolhido para impostos e investido no país. Além disso, a regulamentação é capaz de gerar muitos empregos diretos e indiretos, inclusive com a transição para o jogo online.

Quanto aos jogadores, eles não precisarão passar pelo risco de agir contra a lei. Também é inegável que ter um amparo da lei é extremamente vantajoso para o jogador. Afinal, como cobrar os direitos sobre algo que atualmente não é legalizado, por exemplo, na falta de pagamento?

Muita água passará por baixo dessa ponte e a questão da legalização ainda não está definida, entretanto, com a regulamentação de sites de cassino online, onde se pode jogar poker e muitos outros jogos, é questão de tempo para o Jogo do Bicho também mudar de status. Portanto, é preciso aguardar a definição dos rumos para a regulamentação ou não dos jogos de azar.