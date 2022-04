Mega-Sena online: como apostar na loteria usando celular ou computador

A Mega-Sena é uma das apostas mais faladas no universo das loterias. Existem inúmeros jogos, mas com certeza a Mega-Sena é a mais conhecida, até mesmo por pessoas que não costumam jogar frequentemente em apostas assim. Mas o interessante é que atualmente, com o avanço das tecnologias, é possível fazer apostas na loteria usando celular e computador. Por isso, se você ainda não sabia disso, confira nossas dicas de como jogar na Mega-Sena online!

Saiba como jogar na Mega-Sena online

Se você é um dos apostadores natos e não perde uma oportunidade de fazer a sua aposta na Mega-Sena, existe uma novidade que talvez você não saiba: é possível apostar na loteria usando o celular ou computador. Isso mesmo! Jogar na Mega-Sena online!

Se você não estava ciente dessa inovação, fique atento, pois separamos algumas dicas e um passo a passo essencial para você saber como realizar a sua aposta online. E o melhor de tudo é que é sem precisar sair de casa.

Confira como fazer a sua aposta na loteria usando o celular ou computador

Para entrar de cabeça no mundo da tecnologia junto ao mundo das apostas, você precisa conhecer e conferir como fazer a sua fezinha online.

Saiba como apostar online na Mega-Sena pelo celular

Apostar pelo celular é ainda mais prático do que apostar pelo computador. Quando você vai fazer a sua aposta pelo seu aparelho eletrônico, é possível que você baixe na sua plataforma de aplicativos, o aplicativo da Loterias Caixa.

Ao abrir o aplicativo, você precisará confirmar que é maior de 18 anos, fazer um cadastro ou efetuar o seu login. Em seguida, abrirá uma tela com os jogos disponíveis para você fazer as suas apostas. Lá você deverá selecionar o jogo da Mega-Sena. A Mega-Sena tem 60 números disponíveis e você precisa escolher ao menos 6.

Existe a possibilidade de você solicitar uma surpresinha, onde o sistema escolherá os números aleatoriamente para completar a sua cartela online.

Depois que você estiver finalizado a sua aposta, será necessário efetuar o pagamento da sua compra selecionando o carrinho. No entanto, ao fazer isso, você notará que existe um valor mínimo e máximo para realizar as apostas. O valor mínimo é de 30 reais e o máximo é de 500 reais.

Saiba como apostar online na Mega-Sena pelo computador

Quando você for realizar a sua aposta pelo computador, você deverá acessar o site loterias online, da Loterias Caixa, e lá será necessário confirmar que você é maior de 18 anos de idade para começar as suas apostas. Da mesma forma que acontece quando você usa o aplicativo, também precisará fazer o login ou um cadastro para conseguir fazer o seu jogo.

Caso queira deixar o destino dizer a você quais os números que deve colocar na cartela, selecione uma surpresinha e ele se encarregará disso.

O template é quase o mesmo, e para realizar a aposta da Mega-Sena, você precisa ir até o jogo. Dessa forma, nele você vai selecionar a sua cartela e os números que você deseja. Assim, a sua aposta irá para o carrinho e deverá respeitar o mínimo e máximo do limite de pagamento para finalizar a sua compra.

Saiba como jogar na Mega-Sena por outro meio

O meio mais conhecido de realizar suas apostas na Mega-Sena é através da loteria física. Esse meio de apostar continua disponível, sendo a aposta online apenas uma inovação com o objetivo de dar mais conforto e praticidade para os jogadores. Foi muito eficiente principalmente no período da pandemia COVID 19, que assolou o mundo e não permitiu que as pessoas saíssem de casa por questões de segurança.

Confira qual foi o último resultado da Mega-Sena

A Mega-Sena do concurso 2471, cujo prêmio era de uma estimativa de 60 milhões de reais, realizou o sorteio no dia 13/04/2022. Dessa forma, os números sorteados desse concurso foram:

30 – 08 – 23 – 29 – 55 – 36

Você sabia que também é possível fazer a aposta online para a Mega-Sena da virada?

A cada ano, no dia 31 de dezembro do ano vigente, é realizado o sorteio da Mega-Sena da virada, que costuma premiar com apostas milionárias.

Quando chegar o momento de fazer as suas apostas, se você quiser participar apostando de maneira online, saiba que é possível realizar a sua aposta diretamente pelo celular, no aplicativo da Loterias Caixa. Além disso, você também pode fazer pelo computador, acessando o site citado acima.

Aproveite todas as informações sobre como apostar na loteria usando celular e/ou computador e faça a sua aposta do dia para concorrer ao próximo prêmio da Mega-Sena.

Esperamos que as nossas informações sobre como apostar na loteria usando celular ou computador te animem a jogar. Afinal, com a Mega-Sena online, é muito mais prático apostar, pois você pode fazer isso do conforto da sua casa. Já imaginou ganhar milhões de reais fazendo uma aposta super fácil sem sair do sofá?