Oficina sobre prova de redação da Unicamp recebe inscrições a partir de 25 de abril

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai ofertar uma oficina sobre as características da prova de redação de seu vestibular. Intitulada “A redação no vestibular da Unicamp”, a oficina receberá inscrições a partir das 9h do dia 25 até às 17h de 29 de abril.

De acordo com a universidade, os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente a partir do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

Poderão realizar inscrição para participar da oficina professores de Língua Portuguesa, Literatura e Redação dos ensinos fundamental, médio e de cursinhos (da rede particular ou da rede pública). Além disso, também poderão participar estudantes de graduação do último ano (Letras, Linguística e Estudos Literários) e de pós-graduação (Letras e Linguística).

Taxa de inscrição

É preciso pagar uma taxa cujo valor varia de acordo com a modalidade para efetivar a inscrição. Para a oficina presencial, o valor é de R$120 para professores de escolas particulares e de R$60 para os demais grupos, com a oferta de até cinco isenções de taxa exclusivamente para professores de cursinhos populares.

O valor da taxa de inscrição para a oficina virtual é de R$30 para professores da rede privada de ensino, enquanto para os demais participantes será R$15. A Unicamp prevê até 20 isenções de taxa para docentes de cursinhos populares nesta modalidade.

Vagas

Ao todo, a Comvest está ofertando 590 vagas para a participação na atividade, sendo 190 para o formato presencial e 400 vagas para a modalidade virtual. A oficina presencial será realizada na Unicamp, no dia 21 de maio, das 9h às 17h. Já a oficina virtual está marcada para o dia 28 de maio, das 9h às 17h.

De acordo com a Unicamp, a oficina vai abordar os principais aspectos da prova de redação, como o formato, critérios e procedimentos de correção.

