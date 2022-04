TOTVS divulga mais de 300 vagas de emprego; confira

A TOTVS, empresa segmentada para a área de tecnologia, está com mais de 300 vagas em aberto. São diversas vagas pelo país, com inúmeros benefícios e vantagens. Confira a lista de cargos e atente-se a todas as informações para se inscrever!

TOTVS divulgou centenas de vagas de emprego pelo país

No setor de tecnologia, a TOTVS é destaque quando o assunto é inovação ponta a ponta. A empresa é responsável pelo avanço de mais de 40 mil empresas não somente no Brasil, como no mundo.

Veja a lista de cargos e regiões para trabalhar na TOTVS:

Analista Sênior em Projetos (Espanhol) (Cascavel);

Assistente Administrativo – Vaga Exclusiva para PCD (São Paulo);

Analista Júnior em Soluções Educacionais (São Paulo);

Técnico em Suporte (Cianorte);

Analista III Pleno em Frontend (São Paulo);

Sênior em Product Owner (Ribeirão Preto);

Consultor Júnior em Negócios de Óleo e Gás (Rio de Janeiro);

Analista Júnior em Relações Humanas para Atração e Seleção – Vaga Temporária (São

Paulo);

Consultor Júnior em Negócios Digital (São Paulo);

Analista Pleno em Relacionamento (Ribeirão Preto);

Analista de Oferta Digital para Protheus em Fiscal/Backoffice (São Paulo);

Coordenador de Projetos (São Paulo);

Analista de Suporte Técnico Júnior – Vaga Exclusivo para PCD (Santa Catarina);

Desenvolvedor de Front End (Joinville);

Estágio em Consultoria de Negócios para Projetos (São Paulo);

Analista Júnior em Desenvolvimento de Software (Ribeirão Preto);

Consultor Jr em Negócios Consulting (São Paulo);

Analista Pleno em Qualidade (Assis);

Desenvolvedor em Desktop Pleno (Ribeirão Preto);

Analista Pleno em Desenvolvimento de Software (Joinville);

Analista Jr em Suporte Técnico (Goiás);

Analista e/ou Desenvolvedor de Fullstack (Goiás);

Analista de Qualidade em Software Pleno (Ribeirão Preto);

Analista em Testes de QA (Goiás);

Desenvolvedor Sênior em ADVPL (São Paulo).

Como se candidatar

O processo de candidatura para um cargo na TOTVS costuma ser muito simples. Para aplicar candidatura, basta acessar o site de inscrição.

