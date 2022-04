UFGD divulga Concurso público para Analista e Engenheiro

No estado de Mato Grosso, a Universidade Federal de Grandes Dourados (UFGD) divulgou novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher quatro vagas nos cargos de Analista e Engenheiro.

As oportunidades são oferecidas para Engenheiro Ambiental e Sanitarista (1 vaga); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Engenheiro Agrônomo (1 vaga). Para concorrer a um dos cargos, é necessário que os candidatos tenham no mínimo 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa, além de nível superior na área pretendida.

O salário oferecido será no valor de R$ 4.180,66, com o acréscimo R$ 458,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da UFGD. O valor da inscrição está fixado em R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, legislação relativa ao servidor e à instituição ética do servidor público, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022.

O concurso público terá validade de 2 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2022