UFSB recebe inscrições para Processo Seletivo 2022 via Enem

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu nesta sexta-feira, dia 8 de abril, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022, que usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar novos alunos.

De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 17 de abril, por meio do site da universidade. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas.

O edital estabelece ainda que a UFSB aceitará as notas das edições do Enem de 2018 a 2021. Os candidatos devem indicar no ato de inscrição a edição com a qual deseja participar da seleção.

Vagas

Ao todo, a UFSB está ofertando 566 vagas para ingresso neste ano. Conforme o edital, as vagas estão distribuídas nas seguintes cidades: Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, Coaraci, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Posto da Mata. Ainda segundo o edital, as vagas são remanescentes da seleção via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1.

A UFSB reserva parte das vagas do Processo Seletivo 2022 para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Há ainda reserva de vagas para povos de origem cigana, indígenas aldeados, quilombolas, pessoas transsexuais, travestis e transgêneros, pessoas em situação de privação de liberdade ou ex-presidiários e para pessoas refugiadas.

Resultados

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 26 de abril. As matrículas dos aprovados em 1ª chamada serão recebidas entre os dias 27 de abril e 3 de maio.

Veja mais informações no site da UFSB.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também 127 mil estudantes inadimplentes já renegociaram as dívidas do Fies em março; saiba mais detalhes.